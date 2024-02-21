День родного языка: 10 удивительных фактов об украинском, которые должен знать каждый

В современном языке более четверти миллиона слов

Современный украинский язык имеет примерно 256 тысяч слов. Такие данные приводит Национальная академия наук Украины. Больше всего наш язык по лексическому составу родственный белорусскому - 84% общей лексики, с польским и сербским мы имеем 70% и 68% соответственно общих слов, а вот с русским - 62%.

Первые украинские слова зафиксировали в V ст.

Византийский историк Приск Панийский путешествуя по территории современной Украины с лагерем Аттилы в 448 году, записал первые украинские слова "мед" и "блюдо".

Первый украинский "Букварь" издали в XIV в.

Первый украинский "Букварь" в 1574 году издал Иван Федоров во Львове. Сохранился только один экземпляр, который нашли в 1927 году в Риме. Уникальная книга хранится в библиотеке Гарвардского университета.

Основателем литературного языка является Котляревский, а отцом - Шевченко

После выхода "Энеиды" Ивана Котляревского в 1798 году украинский язык признали литературным. Именно Котляревского считают основателем нового украинского языка, а его отцом - Тараса Шевченко. В основе литературного языка лежит приднепровский диалект.

134 запрета выдали против украинского языка

Украинский язык пережил 4 века репрессий и лингвоцида. Против него выдавали многочисленные запреты, их было настолько много, что исследователям трудно их посчитать. Большинство сходятся на числе 134.

Самым известным документом о запрете украинского языка является Валуевский циркуляр, который должен был русифицировать украинцев. Значительные притеснения украинский испытал и во времена СССР, когда из наших словарей изымали аутентичные слова и заменяли их на российские соответствия.

Более полувека "ґ" была репрессирована

В 1933 году из украинской грамматики изъяли букву "ґ". Так коммунисты пытались наш язык приблизить к русскому, поскольку у них "г" и "ґ" - это фонемы одной буквы. Максим Рыльский и Павел Тычина безуспешно пытались вернуть "ґ" в алфавит. Но это произошло только в 1990 году.

Больше всего слов в украинском языке на букву "п"

Самой употребительной в украинском алфавите является буква "п". А вот меньше всего слов начинается на букву "ф", в основном она употребляется в заимствованных словах.

Больше всего синонимов имеет слово "бить"

"Краткий словарь синонимов украинского языка", содержащий 4279 синонимических рядов, приводит 45 синонимов к слову "бить". А "горизонт" имеет 12 синонимов.

Самое длинное слово состоит из 30 букв

Самое длинное слово в украинском языке состоит из 30 букв. Это - "дихлордифенилтрихлорметилметан" - химикат для борьбы с вредителями.

В украинском языке есть уникальный восклицательный падеж

В украинском языке, в отличие от остальных восточнославянских языков, существительное имеет 7 падежей, один из которых - восклицательный. Этот падеж также есть в латыни, греческом и санскрите.