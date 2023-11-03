День ракетных войск и артиллерии Украины. Смотрите эпические видео, как ВСУ уничтожают оккупантов

Кроме того, сегодня также поздравляют инженерные войска ВСУ. На войне инженерные войска выполняют самые сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава, применения различных инженерных и инженерных боеприпасов.

Сегодня, 3 ноября, отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины. Это именно та структура ВСУ, которая предназначена для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника и т. д. Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в проводимых операциях.

РБК-Украина (проект Styler) собрало "самые горячие" видео работы украинской артиллерии и рассказывает интересные факты об этих структурах ВСУ.

Ракетные войска и артиллерия

Эта структура, как и любая другая часть войска, достаточно сложная по своему строению. По свойствам и назначению она делится на три группы:

ракетные войска. Они поражают главные группировки войск противника, оперативных резервов и центров управления войсками, а также уничтожают склады с запасами и узлы коммуникаций.

артиллерия для ведения огня с закрытыми позициями. Она может быть представлена ствольной или реактивной артиллерией, а также минометами.

противотанковые артиллерийские средства. Это обычно ствольная противотанковая артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и реактивные противотанковые гранатометы.

Украинские артиллеристы неоднократно показывали результаты своей ювелирной работы. Вот, например, пуски ракет ATACMS по вражеским целям:

А это попадание в Донецке по цистернам с топливом:

На этих кадрах 47-я бригада уничтожает колонну российской техники на востоке Украины:

Посмотрите также на четкую работу HIMARS по российскому БПЛА:

Именно артиллерия наносит оккупантам 90% поражения!

Инженерные войска ВСУ

Интересен тот факт, что этот род войск не является новым. Он существовал еще при Римской империи и Киевской Руси. Тогдашние саперы были снаряжены топорами и шанцевыми инструментами, которые помогали личному составу окапываться. Во время штурма города они поджигали укрепления и совершали в нем проход для тяжелой пехоты.

Сегодня инженерные войска состоят из соединений, частей и подразделений разного назначения:

инженерно-саперных

штурмовых

заграждений и разграждений

инженерно-дорожных

мостостроительных

понтонно-мостовых

переправно-десантных

восстановление и защита

позиционных

маскировочных

полевого водоснабжения

инженерно-аэродромных

морских инженерных

инженерно-базовых

инженерно-строительных

В других странах есть даже инженерные части и подразделения по применению ядерных мин - фугасов. В Украине инженерные войска подчинены Главному управлению оперативного обеспечения Вооруженных сил ГШ ВСУ.