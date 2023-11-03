День ракетных войск и артиллерии Украины. Смотрите эпические видео, как ВСУ уничтожают оккупантов
Сегодня, 3 ноября, отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины. Это именно та структура ВСУ, которая предназначена для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника и т. д. Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в проводимых операциях.
Кроме того, сегодня также поздравляют инженерные войска ВСУ. На войне инженерные войска выполняют самые сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава, применения различных инженерных и инженерных боеприпасов.
РБК-Украина (проект Styler) собрало "самые горячие" видео работы украинской артиллерии и рассказывает интересные факты об этих структурах ВСУ.
Ракетные войска и артиллерия
Эта структура, как и любая другая часть войска, достаточно сложная по своему строению. По свойствам и назначению она делится на три группы:
- ракетные войска. Они поражают главные группировки войск противника, оперативных резервов и центров управления войсками, а также уничтожают склады с запасами и узлы коммуникаций.
- артиллерия для ведения огня с закрытыми позициями. Она может быть представлена ствольной или реактивной артиллерией, а также минометами.
- противотанковые артиллерийские средства. Это обычно ствольная противотанковая артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и реактивные противотанковые гранатометы.
Украинские артиллеристы неоднократно показывали результаты своей ювелирной работы. Вот, например, пуски ракет ATACMS по вражеским целям:
А это попадание в Донецке по цистернам с топливом:
На этих кадрах 47-я бригада уничтожает колонну российской техники на востоке Украины:
Посмотрите также на четкую работу HIMARS по российскому БПЛА:
Именно артиллерия наносит оккупантам 90% поражения!
Инженерные войска ВСУ
Интересен тот факт, что этот род войск не является новым. Он существовал еще при Римской империи и Киевской Руси. Тогдашние саперы были снаряжены топорами и шанцевыми инструментами, которые помогали личному составу окапываться. Во время штурма города они поджигали укрепления и совершали в нем проход для тяжелой пехоты.
Сегодня инженерные войска состоят из соединений, частей и подразделений разного назначения:
- инженерно-саперных
- штурмовых
- заграждений и разграждений
- инженерно-дорожных
- мостостроительных
- понтонно-мостовых
- переправно-десантных
- восстановление и защита
- позиционных
- маскировочных
- полевого водоснабжения
- инженерно-аэродромных
- морских инженерных
- инженерно-базовых
- инженерно-строительных
В других странах есть даже инженерные части и подразделения по применению ядерных мин - фугасов. В Украине инженерные войска подчинены Главному управлению оперативного обеспечения Вооруженных сил ГШ ВСУ.
Ранее мы сообщали о том, что российские дроны уничтожили колледж в Харькове. Учебному заведению было почти 100 лет!
Читайте также все, что известно о ночной атаке вражеских БПЛА 3 ноября.