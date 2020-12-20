Цей ритуал в День зимового сонцестояння виконає будь-яке бажання

День зимового сонцестояння 21 грудня 2020 року (фото: pixabay)

День зимового сонцестояння в цьому році припаде на 21 грудня. Саме в цю дату день буде найкоротшим, а ніч - найдовшою. Тривалість світлового дня складе всього вісім годин, але після цієї дати світлий час доби почне збільшуватися.

Вважається, що цей час дуже потужний енергетично. Адже "старе" Сонце вмирає, а "нове" народжується. І у кожної людини є шанс на переродження, позбавлення від старого і початку нового. Це час підбивання підсумків, планів, проведення ритуалів на виконання бажань, пише marieclaire.

У Києві сонце зійде о 7:56, а зайде о 15:56. Таким чином епіцентром дня сонцестояння стане опівдень. Найближча ніч - з 20 на 21 грудня - стане найдовшою у році.

Як правильно провести ритуал в День зимового сонцестояння

Вважається, що сила Сонця у цей день дозволить зробити великий крок у новий період своєї долі. В цей день сприятливими є обряди очищення від старого і привернення бажаного.

День зимового сонцестояння - найкращий час, щоб озирнутися і викинути зайві речі. А після генерального прибирання запаліть свічку з шавлією і обійдіть з нею кімнати. Адже саме шавлія діє як "щит" від негативної енергії, очищаючи простір.

Обряд на очищення

Для обряду очищення слід написати на папері все, що принесло вам погані емоції у році, що минає. Кожен пункт закінчіть фразою: "Я прощаю і відпускаю все, що сталося".

Коли список буде закінчено, спаліть його над свічкою. Доки він буде горіти, уявляйте, що вогонь поглинає всі ваші печалі.

Як привернути судженого на зимове сонцестояння

В ніч зимового сонцестояння складіть повний список якостей вашого бажаного партнера. Опис має бути максимально детальним: зовнішність, інтереси, антипатії, манери, пріоритети.

Коли список буде готовий, прочитайте його вголос, створюючи у себе в голові образ вашого коханого. Після чого позбавтеся від списку: спаліть або заховайте в таємному місці вашого житла. Тепер виконанням вашого бажання будуть займатися Вищі сили, а вам потрібно всього лише їм довіритися.

Ритуал на виконання бажань

Візьміть червону свічку, запаліть її і подумайте про найзаповітніше. Уявіть, що ви в місці вашої мрії і уявіть, чого вам не вистачає в житті: кохання, гармонії з собою, надійного друга, грошей, гарної роботи.

Всесвіт обов'язково почує ваше прохання, головне, щоб бажання було щирим і безкорисливим.

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