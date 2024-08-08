День проблем и разрушенных планов. Астролог объяснила, чего ждать от 8 августа: важные советы

Прогноз астропогоды на 8 августа.

Наступает неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств.

Из-за ретроградности Меркурия, советует Соловьева, не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, проведение важных платежей.

Не стоит голодать. После 14:35 возможны посещения парикмахерской.

Этот день - удачный момент для выбора целей, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний.

Советы на четверг такие:

нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения

творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни

все начатое в этот день должно получить свою завершенность

благоприятное время для людей, находящихся в затруднительном положении

помогайте другим, проявляйте благородство

прислушивайтесь к интуиции, отслеживайте негативные мысли, освобождайтесь от зависимостей

полезно есть молочные продукты, посещать баню, сауну.

Гороскоп на 8 августа (иллюстрация: freepik.com)

Чем особенный этот день

8 августа продлится период "господства" Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.

"Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это полезно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - рассказала астролог.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - также добавила она.

Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее", - советует Соловьева.

8 августа можно расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора.

Что нельзя делать 8 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астроинтересы на четверг

"8 августа, с 12:32 до 14:33 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Весов", - говорит астролог.

"Также 8 августа Марс, планета активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать, будет в разрушительном градусе Близнецов", - отметила она.

Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытание на крепкость, выносливость и выдержку.

Более того, этот градус притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

Главные советы на четверг (иллюстрация: freepik.com)

"В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятия добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности", - предупредила Соловьева.

Поэтому 8 августа могут разрушаться связи человека, происходить катастрофы после возвышения. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Луны, пояснила астролог.

В Близнецах️ этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор, извращение. В медицинской астрологии с этим градусом связана вегетативная нервная система, любого рода поражение нервной системы и ослабленное зрение.

Учтите следующее:

не полагайтесь на тех, кто не стоит доверия, будьте осторожны при выборе друзей

не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило

не ставьте себя в зависимость от окружающих

не подстраивайтесь под других.

Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку.