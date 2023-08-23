День флага Украины 2023: лучшие патриотические поздравления и открытки

День государственного флага Украины отмечается сегодня, 23 августа. Этот торжественный день ввели еще в 2004 году и тогда его праздновали только в Киеве 24 августа.
В материале ниже читайте лучшие патриотические поздравления и присылайте друг другу открытки с праздником.
Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и от души желаю чистого мирного голубого неба над головами украинцев, щедрых и злачных полей на территории страны. Пусть флаг Украины гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому из жителей государства.
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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.
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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев желтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, веселых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.
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Голубые небеса над бескрайними полевыми просторами матушки Украины - отражаются на гордом полотне - нашем флаге! Гордись своим знаменем, патриот, ведь Украина - мужественная духом, великая и цветущая страна! Вознеси флаг над головой, пусть вольный ветер волнует его волнами свободы и лёгкости! Радуйся, танцуй и веселись под сине-желтым небом! С праздником, украинцы!
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Поздравляю с Днем государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы желтые поля пшеницы давали добрый урожай. Пусть страна растёт и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.
Это флаг – свободной страны,
Это флаг – города и села,
Это знамя моей Родины,
И в нем вечности добра.
Он развевается, как синее небо,
Безоблачный – символ добра,
А желтый – золотые колосья,
Отражение веры и тепла.
И он, возвеличится над нами,
Показывая верный путь,
Голубым и желтым цветами,
На небе и своих полях.
День флага Украины отмечая,
Тебя со всей душою поздравляю!
Пусть развевается свободно он всегда,
Сияют желто-голубые пусть тона.
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Страна пускай достатком процветает,
Все люди пусть друг друга понимают.
И пусть пока блистает этот флаг
Повсюду будет много-много благ.
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День государственного флага
Напоминает об отваге,
Красивой нации, народе,
Что каждый на земле свободен,
Имеет право жить, любить,
Свою историю творить.
Пусть развевается наш флаг,
Народу счастья, больше благ.
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С Днем государственного флага Украины
Спешу поздравить всех,
Пожелать здоровье,
Счастье, радость смех.
Пусть уйдут несчастья
Подальше из страны,
Ведь бури и ненастья
Нам вовсе не нужны!
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Сегодня праздник Украины:
День государственного флага.
И эти символы доныне
Всем уважать и помнить надо.
Цвет голубой - то символ неба,
Что распростерлось над страною,
Цвет желтый флага - это нива,
Став от колосьев золотою.
Все вместе - это символ мира,
Труда, надежды и достатка.
Так пусть же будет море хлеба,
Мир и покой, и все в порядке.
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