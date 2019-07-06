День поцілунків: топ цікавих фактів, історія і дата свята

Всесвітній день поцілунку відзначається щорічно 6 липня в більш ніж 60 країнах, включаючи Україну. Вважається, що пристрасний поцілунок викликає в мозку ті ж реакції, як і стрибки з парашутом, а регулярні поцілунки можуть позбавити вас від карієсу і проблем з тиском.

Історія свята

Поцілунок - один із способів вираження людських емоцій. В залежності від контексту і деталей виконання може виражати широкий спектр почуттів. У загальному випадку він є способом вираження любові, позитивних і ніжних почуттів до людини.

Батьківщиною всесвітнього дня поцілунків вважається Великобританія. Саме на берегах Туманного Альбіону в кінці XIX століття вважали, що поцілунок гідний того, щоб мати власне свято як один з проявів любові. До речі, авторство першого поцілунку не встановлено.

Міжнародний день поцілунків (ілюстративне фото: pixabay.com)

Цікаві факти про поцілунки, про які ви навіть не здогадувалися

Французький поцілунок є еліксиром молодості. Під час цього приємного процесу задіяно три десятки лицьових м'язів. Завдяки посиленому кровопостачанню, поліпшується тонус тканин, сповільнюється процес старіння клітин і розгладжуються дрібні зморшки.

Губи у дві сотні разів чутливіші кінчиків пальців. Стимуляція нервових закінчень на слизовій оболонці покращує вироблення гормонів – нейропептидів, завдяки яким під час поцілунку людина забуває про тривоги і відчуває себе щасливим.

У середньовічній Італії чоловік, що поцілував дівчину на вулиці, повинен був на ній одружитися. У деяких місцях поцілунок досі є злочином. У штаті Індіана один із законів свідчить, що вусатим чоловікам заборонено цілувати "людську істоту".

Ви ніколи не побачите поцілунків в японському кіно. У Піднебесній поцілунки на людях – верх непристойності.

Тварини теж цілуються. Найбільш схожий на людський - поцілунок шимпанзе. Цілуються в губи також канадські дикобрази.

Міжнародний день поцілунків (ілюстративне фото: pixabay.com)

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