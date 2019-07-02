Івана Купала 2019: що категорично не можна робити в цей день

Що не можна робити на Івана Купала 7 липня - читайте в матеріалі Styler
Івана Купала 2019 припадає з 6 на 7 липня, у ніч з суботи на неділю. Традиції українців на це свято дуже багаті. Крім того, існує безліч цікавих прикмет. Що категорично не можна робити у цей день, а що - можна, що потрібно зробити, аби бути щасливим - читайте в матеріалі Styler.
За повір'ям, цієї ночі прокидається уся лісова нечисть, тому багато що було заборонено робити в ці дати. Наші предки старалися не спати у ніч напередодні свята. Вважається, що вночі до хати можуть завітати домовики, водяні, русалки, дідька та інша погань. Окрім того перед Івана Купала будинок обвішували різноманітними оберегами з кропиви, любистку, барвінку, верби, коноплі, полину.
7 липня і напередодні не можна позичати, віддавати чи продавати що-небудь, бо сім’я може збідніти. Також, знайшовши на дорозі чужі речі чи гроші, краще залишити їх на місці, бо забравши їх можна потрапити в лапи перелесника (міфічне створіння, яке приймає вигляд коханої людини).
У ніч на 7 липня вагітним, дітям та старим варто триматися подалі від води, бо водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей.
Цікаво, що через Купальське вогнище не можна стрибати будь із ким - лише з судженим (судженою).
Купальське вогнище (фото: instagram.com/_king_night_07)
Ще один цікавий факт. Донедавна наші предки дотримувалися заборони куштувати ягоди до Івана Купала. За повір’ям, дітям жінок, які нехтували цією забороною, Божа Матір відмовить на тім світі у ягодах, бо начебто їхню страву матері з’їли. Тому до Купала жінки ягід не вживали, а вже на свято готували багато різноманітних страв з вишнями, суницями, полуницями, малиною.
Побутує повір’я, що на Івана Купала дивовижним рожевим цвітом розквітає папороть. Якщо людина зненацька натрапить на квітку, не шукаючи її навмисне і не сподіваючись мати зиск, то матиме щастя, багатство і чудодійну силу.
Взагалі, у ніч на Івана Купала усі рослини набирають чарівних, лікувальних та цілющих властивостей. Звіробій, чебрець, м’яту, мелісу, деревій, золототисячник та інше зілля можна сушити на горищах чи зберігати у полотняних торбах у сухому місці. Потім протягом року можна заварювати трав’яні чаї, які лікуватимуть і надаватимуть сил. Крім того, травами, зібраними на Івана Купала, наші предки "заправляли" худобу, щоб корови і кізоньки давали багато молока.
Івана Купала 2019 (фото: РБК-Україна)
7 липня також варто сходити в лазню і перший раз у році попаритися свіжими березовими віниками. У "Іванський віник", який нібито має магічну силу, можна додати листя папороті. А краще зробити його з дванадцяти трав, зібраних в Купальську ніч.
Напередодні свята наші предки спостерігали за погодою та робили припущення щодо майбутнього врожаю.
Особливого догляду потребували бджоли, їх підгодовували до Івана, а далі вони самі давали собі раду: "Годуй мене до Йвана - зроблю з тебе пана".
Невеликий дощик на Івана Купала означає прихильність вищих сил, тоді як гроза говорить про те, що небо гніваються на людей.
Увечері на Івана Купала необхідно накрити стіл і повечеряти всією сім’єю: така трапеза зміцнює і зберігає енергетичне поле роду.
Івана Купала 2019 припадає на 7 липня (фото: instagram.com/margo_potapenko36)
Ці обрядові пісні співали на Івана Купала наші предки.
Заплету віночок, заплету шовковий
на щастя, на долю, на чорнії брови.
Та й пущу віночок на биструю воду
на щастя, на долю, на милого вроду.
Ой полинь, віночку, прудко за водою
на щастя, на долю милого зі мною.
* * *
Наше Купайло з Верби з Верби
А Ти Іване прийди-прийди
Бо як не прийдеш на Купайла
То вийде з Тебе Душа й Пара
Наше Купайло із Гилляки
А Наші Хлопці роззявляки
Бо якби Вони за нас дбали
То б нам Купайло вирубали.
* * *
Ой коли ми Купайлочки діждали,
То ми її русу косу заплітали.
Тепер же ми Купайлочку проведемо,
Ми ж її русу косу розплетемо.
Іванка Червінська - Купальська
Детальніше про традиції та звичаї на Івана Купала, а також що потрібно робити в містичне свято згідно з давніми ритуалами - читайте в матеріалі Styler.