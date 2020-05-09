День перемоги 9 травня: листівки і привітання у віршах

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня українці відзначать без пишних урочистостей і салюту, але це не применшує подвигу наших предків, які 75 років билися за всіх нас. У цей день ми з гордістю і пошаною згадуємо про ті страшні дні, які передували великому святу.

Зазначимо, що тоді - 9 травня 1945 року - багато хто ще не міг повірити, що війна закінчилася. Тому пишного свята, як такого не було. А парад з використанням військової техніки вперше провели 24 червня 1945-го. У 2020 році 9 травня теж буде тихим, але це не завадить нам згадати про подвиг українців, адже в нашій країні немає жодної родини, в якій не було би своєї історії про Війну.

В матеріалі Styler ми пропонуємо у віршах, листівках, картинках і прозі приєднатися до привітання рідних, близьких та друзів із великим святом - Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Привітайте близьких гарними віршами та листівками з 9 травня

Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

***

Квіти - на граніті, на броні.

Сонце усміхається мені.

Поруч з ветеранами стою,

Наче клятву пам’яті даю.

Ветерани в світлій сивині

А на грудях сяють ордени.

Пам'ять серця…

Пам'ять сивини…

Пам'ять тих, що

Не прийшли з війни,

Пам'ять - наче квіти на броні…

Сонце усміхається мені.

Довгождана Перемога

Нас високо підняла,

Показала нам дорогу

І надію нам дала.

Темні сили ми розбили,

І здолали страшний гніт,

Перемога нам відкрила

Гарний і яскравий світ.

Спрямувала наші сили

На війну супроти зла,

Щоб росла і багатіла

Наша рідная земля.

***

Вже стільки років, стільки зим,

Як відійшла війна кривава,

Вони ж лежать на полі слави,

Уклін вам, мертвим і живим!

Спасибі вам, сивоголові,

Вітчизни-матері сини!

Немає правди у війни,

Бо правда - в мирі та любові!

Ніхто не забутий.

На полі ніхто не згорів:

Солдатські портрети

На вишитих крилах пливуть…

І доки є пам’ять в людей,

І живуть матері,

Допоти й сини, що спіткнулись об кулі,

Живі!

***

І живуть у пам’яті народу

Його вірні дочки і сини,

Ті, що не вернулися з походів

Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,

Котрим не судилось розцвісти,

Закликають мир ясний і спокій,

Як зіницю ока, берегти.

Ми завжди пам'ятаємо про вас -

Над нами спокій неба чистий.

З Днем перемоги раді привітати вас

В момент такий цей урочистий!

***

Яку війну, які шляхи-дороги

Пройшли колись ви!.. Шана - на віки!

Спасибі, рідні, вам за Перемогу,

Низький уклін, шановні вояки!

Вже стільки літ і стільки зим,

Як відгримів той бій кривавий,

Вони ж ще там, на полі слави,

Уклін їм, мертвим і живим!

Спасибі вам, сивоголові,

Вітчизни-матері сини!

Немає правди у війни,

Вона лиш в мирі та любові!

Зупинись, прислухайся на мить -

Кричать з вогню і мати, і дитина,

Хай буде мир, хай більше не горить

У пеклі війн твоє життя, людино!

***

Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Усміхаються усі.



Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!



Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

Привітання в прозі і красиві картинки з Днем перемоги

Вітаємо вас зі славним днем, який проголосив торжество світу, з Днем перемоги. Нехай у це велике свято буде спокійно у вас на душі і в серці, нехай будуть здорові і щасливі ваші близькі. Бережіть мир і гармонію, цінуйте життя, свято шануйте подвиг свого народу.

***

З Днем перемоги! Бажаю, щоб на нашій планеті був мир і спокій, а в наших серцях - надія і радість. І нехай великі подвиги наших дідів не будуть забуті. Бажаю здоров'я, любові, щастя і яскравих фарб життя!

Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)

День, коли слів не вистачає і емоції переповнюють до сліз, коли серце стискається при згадці про великі події, про велику перемогу! Хочеться побажати світлого спокійного неба і щоб пам'ять зберігала важливість цього дня!

***

З усього серця вітаю з Днем перемоги і хочу побажати жити щасливо на цій планеті, зберігаючи в серці гордість і вдячність за мир і спокій. Нехай не буде місця для війни, нехай кожен світанок приносить тільки радість і любов!

Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)

Вітаю з Днем перемоги і від душі бажаю з гідністю і честю згадати полеглих героїв, з великодушністю і щирою усмішкою подякувати нашим ветеранам, з доброю надією дивитися в майбутнє і з превеликим щастям жити в сьогоденні.

***

Вітаю з цим великим і радісним днем - Днем перемоги. Бажаю, щоб завжди у твоєму житті був мир і достаток, щоб близькі усміхалися і не хворіли, щоб серце твоє пам'ятало ту історію і пишалося подвигами дідів. Щастя і теплих травневих надій.

Картинка з Днем перемоги (фото: pixabay.com)

Раніше ми писали, чим відрізняються День пам'яті і примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.