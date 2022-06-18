Коли День батька і який вибрати подарунок в це свято

Як відзначають День батька

Мета свята - створення і розвиток умов для зміцнення сімейних зв'язків і визнання ролі батьків у виховному процесі. А ще - популяризація сімейного способу життя, створення повних сімей та формування відповідальності батьків за життя своїх дітей.

У багатьох країнах святкування Дня батька має свої традиції та правила. У більшості країн в цей день організовують спільні барбекю, сімейні пікніки і вечері. Діти відвідують батьків, дарують подарунки й організовують їм різні заходи.

На державному рівні зазвичай проводять різні заходи, семінари, лекції та вручають нагороди багатодітним батькам та батькам, які виховують дітей самостійно.

Топ класних подарунків в цей день

Дуже доречним буде патріотичний подарунок. Не важливо, чи є чоловік військовим чи ні.

Чашки з патріотичними принтами, постери на стіну, листівки та стікери, створені в колаборації з українськими дизайнерами - будуть дуже доречні. Також це можуть бути чашки, блокноти, сумки, ручки з патріотичними написами та багато іншого.

Ідея подарунка на День батька - патріотичні принти (фото: prostomayki.com.ua)

Подарункові набори. Вони можуть бути різними. Є вже готові в магазинах, а є варіант - наповнити коробочку з приємностями самостійно. Фантазуйте і пам'ятайте про переваги вашого тата.

Подарунки, пов'язані із захопленнями

Орієнтуйтеся на захоплення чоловіка при виборі подарунка – це кращий варіант.

Наприклад, тато, який обожнює риболовлю, буде щасливий отримати вудку, розкладний стілець, сумку-холодильник, термос; тато-спортсмен – нове спортивне спорядження, фітнес-браслет, боксерські рукавички, майстер-клас зі скелелазіння або урок з дайвінгу.

Орієнтуйтеся на хобі чоловіки при виборі подарунка (фото: pixabay.com)

Позитивні емоції

Можливо, ваш батько давно мріяв сходити в кіно або на концерт. Якщо чоловік хотів піти на пробний урок з тенісу або боксу - подаруйте сертифікат. Не бійтеся радувати!

Малюнок своїми руками

Такий подарунок буде актуальний для наймолодших. Немає нічого кращого для чоловіка, ніж отримати від дитини подарунок, зроблений його руками і з любов'ю.

Дітям буде актуально подарувати подарунок, намальований своїми руками (central-ua.tv)