Коли День батька і який вибрати подарунок в це свято

В Україні з 2019 року щорічно відзначають - День батька. Дата цього свята отримала свою офіційну дату - третю неділю червня.
У 2022 році свято відзначається 19 червня. До 2019 року День батька відзначали неофіційно одночасно з іншими країнами світу - у третю неділю вересня.
Який подарунок краще вибрати на День батька, щоб порадувати близьку людину, - читайте в матеріалі Styler.
Мета свята - створення і розвиток умов для зміцнення сімейних зв'язків і визнання ролі батьків у виховному процесі. А ще - популяризація сімейного способу життя, створення повних сімей та формування відповідальності батьків за життя своїх дітей.
У багатьох країнах святкування Дня батька має свої традиції та правила. У більшості країн в цей день організовують спільні барбекю, сімейні пікніки і вечері. Діти відвідують батьків, дарують подарунки й організовують їм різні заходи.
На державному рівні зазвичай проводять різні заходи, семінари, лекції та вручають нагороди багатодітним батькам та батькам, які виховують дітей самостійно.
Дуже доречним буде патріотичний подарунок. Не важливо, чи є чоловік військовим чи ні.
Чашки з патріотичними принтами, постери на стіну, листівки та стікери, створені в колаборації з українськими дизайнерами - будуть дуже доречні. Також це можуть бути чашки, блокноти, сумки, ручки з патріотичними написами та багато іншого.
Ідея подарунка на День батька - патріотичні принти (фото: prostomayki.com.ua)
Подарункові набори. Вони можуть бути різними. Є вже готові в магазинах, а є варіант - наповнити коробочку з приємностями самостійно. Фантазуйте і пам'ятайте про переваги вашого тата.
Подарунки, пов'язані із захопленнями
Орієнтуйтеся на захоплення чоловіка при виборі подарунка – це кращий варіант.
Наприклад, тато, який обожнює риболовлю, буде щасливий отримати вудку, розкладний стілець, сумку-холодильник, термос; тато-спортсмен – нове спортивне спорядження, фітнес-браслет, боксерські рукавички, майстер-клас зі скелелазіння або урок з дайвінгу.
Позитивні емоції
Можливо, ваш батько давно мріяв сходити в кіно або на концерт. Якщо чоловік хотів піти на пробний урок з тенісу або боксу - подаруйте сертифікат. Не бійтеся радувати!
Малюнок своїми руками
Такий подарунок буде актуальний для наймолодших. Немає нічого кращого для чоловіка, ніж отримати від дитини подарунок, зроблений його руками і з любов'ю.
Дітям буде актуально подарувати подарунок, намальований своїми руками (central-ua.tv)
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