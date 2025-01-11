Карты Таро назвали знаки Зодиака, у которых в воскресенье исполнится мечта

Дева

Карты Таро сулят вам встречу с прошлым. Не бойтесь, это не навредит вашему настоящему, вы лишь сможете понять, какие поступки были неправильными. Проведите работу над ошибками и встречайте начало нового и очень интересного этапа, который подарит вам исполнение мечты.

Стрелец

В воскресенье вам стоит отвлечься. Позвольте себе не заниматься делами, которые сильно вас выматывают. Вспомните о своих мечтах и желаниях, пора воплощать фантазии в жизнь. У вас все получится, важно лишь поставить свои интересы на первое место, а звезды вам в этом помогут.

Рыбы

Карты Таро советуют вам решиться на авантюру. Не стойте на одном месте и пробуйте что-то новое, не стоит зацикливаться на чем-то одном. Вдохновение, а его в воскресенье будет немало, поможет вам составить правильный план, благодаря которому вы сумеете исполнить свою заветную мечту.

Телец

12 января вы можете снова поверить в чудеса. Начинайте воплощать в жизнь свои мечты, даже если они и кажутся вам слишком смелыми. Не давайте страхам и сомнениям лишить вас счастья, ведь вы многое потеряете, если откажетесь от желаемого.