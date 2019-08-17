День незалежності: у мережі з'явилися перші фото підготовки параду

День незалежності України вже зовсім близько і українські військові готуються до Маршу гідності, який пройде в наступну суботу, 24 серпня. Військовослужбовець Андрій Кобзар на своїй сторінці в Facebook показав фотографії, на яких видно підготовка до торжества.

За словами Кобзаря, репетиція параду пройшла на території заводу імені Антонова. При цьому керувати парадом приїхав відомий український режисер, кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв. Крім того, на підготовку приїхали також представники студії "Квартал 95".

День незалежності України: перші фото підготовки параду (фото: facebook.com/andriy.kobzar.7)

Варто зазначити, що Бадоєв також виклав фото з підготовки до Маршу гідності на своїй сторінці в Facebook. Репетиція пройшла під акомпанемент військових оркестрів, а ось військову техніку видно не було.

День незалежності України: перші фото підготовки параду (фото: facebook.com/AlanBadoev.Director)

У Марші гідності візьмуть участь українські військові, ветерани АТО, вчителі, медики, волонтери, спортсмени, дипломати, а також діти.

Церемонія розпочнеться о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. В цей час буде оголошена хвилина мовчання та прозвучать сто ударів дзвону.

День незалежності України: перші фото підготовки параду (фото: facebook.com/AlanBadoev.Director)

В день святкування на головній площі країни пройде музично-хореографічний флешмоб. Прозвучать знакові українські пісні в сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 пройде нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього в 11:00 розпочнеться Марш захисників України.

Нагадаємо, ветерани АТО проведуть військовий марш у Києві замість скасованого.

Раніше повідомлялося про те, що у мережі різко відреагували на скасування параду до Дня незалежності.