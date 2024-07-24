День Меркурия и разрушительного градуса. Астролог сказала, чем особенно 24 июля и что запрещено делать

Астропрогноз на 24 июля - что не стоит делать

В среду период для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств и посещение парикмахерской будет неблагоприятным. Поэтому астролог советует:

не заключать брак

не оформлять сделки

не одалживать деньги и не давать взаймы

быть осторожными с новыми идеями и знакомствами

избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации

следите за вещами, чтобы не потерять их

возможны обман и мошенничество

бдительность поможет избежать неприятных ситуаций.

"Существует опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей", - отметила Соловьева.

Астропрогноз на 24 июля (иллюстрация: freepik.com)

Главные советы на среду

"Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий", - рассказала астролог.

"Вспомните, кто подсказывал вам негативные мысли и прекратите контакты с этими людьми. Можно отличить свои мысли от навязанных посторонним внушением. Необходимо очистить себя и свое жилье", - добавила она.

В этот день Соловьева советует:

общаться с братьями и сестрами

выбирать интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, читатиь интересные книги.

Что нужно сделать в среду (иллюстрация: freepik.com)

Чем особенный этот день

"До 12:43, 24 июля, Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, - в разрушительном градусе Близнецов", - рассказала астролог.

Именно из-за этого разрушительный градус приносит испытание на прочность, выносливость и выдержку. Он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор, извращение. В медицинской астрологии с этим градусом связана вегетативная нервная система, любого рода поражение нервной системы и ослабленное зрение" , - объяснила Соловьева.