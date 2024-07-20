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В жизни этих знаков Зодиака начинается важный период. Готовьтесь к чудесам и переменам

Суббота 20 июля 2024 06:24
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В жизни этих знаков Зодиака начинается важный период. Готовьтесь к чудесам и переменам Каким знакам Зодиака вскоре повезет (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

С 22 июля по 22 августа, в сезон Льва, у представителей трех знаков Зодиака начнется по-настоящему особенный период. Их жизни изменится, событий и важных новостей будет очень много.

У каких знаков Зодиака начинается новая жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Водолей

В сезон Льва вас ждет очень резкий карьерный взлет. Однако это не все сюрпризы, которые вы получите до конца лета. Одинокие Водолеи получат шанс встретить новых друзей и даже вторую половинку.

Однако не торопитесь с решениями. Постарайтесь сохранять концентрацию, не сворачивайте с пути и не позволяйте случайностям все испортить. Упустить удачу очень легко.

Овен

Этот период будет весьма необычным. Вы забудете о проблемах и суете. Сезон Льва поможет вам найти гармонию и обрести душевный покой. Уделите максимум времени себе и поиску баланса.

Как только вы начнете меняться, мир вокруг вас тоже изменится. Новые знания помогут вам улучшить свою жизнь и преодолеть все сложности. Награда за все ваши старания будет очень щедрой.

Лев

Конечно же, в сезон "правления" вашего знака Зодиака особенно повезет именно вам. И этот период будет похож на сказку. Ваша жизнь начнет играть новыми красками, а чудеса избавят от всех проблем.

Однако помнит о том, что удача добра к тем, кто ее ценит. Если вы будете ходить по лезвию ножа и рисковать всем, что имеете, то рискуете остаться ни с чем. Не забывайте об этом.

К слову, ранее появился Таро-гороскоп на 20 июля для всех знаков Зодиака.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, как Полнолуние и Новолуние влияют на нашу жизнь.

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