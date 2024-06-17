День медика 2024: новая дата праздника и красивые поздравления

День медицинского работника - это важный праздник, когда мы поздравляем тех людей, что каждый день стоят на страже нашего здоровья. С 2023 года дата празднования изменилась и стала фиксированной.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда отмечаем День медика 2024 и как поздравить близких.

Новая дата празднования

День медика в Украине официально отмечают с 1994 года. Ранее праздник отмечали в третье воскресенье июня. С 2023 года, указом президента Владимира Зеленского, День медицинского работника перенесен на 27 июля. Теперь даты празднования в Украине и России отличаются.

В этот день принято поздравлять всех медицинских работников и благодарить их за работу. Поздравляют врачей, парамедиков, фельдшеров, медсестер и медбратов. Праздник также посвящен медицинским инженерам, химикам, биологам, лаборантам и всем, кто связал свою жизнь с медициной.

Важно помнить, что медицинские работники делают огромный вклад в наше общество и заслуживают признания и поддержки не только в День медика, но и каждый день.

Как поздравлять медицинских работников (открытки: forumsmile.com.ua)

Поздравления в стихах и прозе

С Днем медика! От всего сердца желаю вам огромного здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов и чтобы ваша профессия приносила не только пользу, но и радость. Пусть вас сопровождает финансовое благополучие, а жизнь всегда будет наполнена счастьем, любовью и позитивом!

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Поздравляю с Днем медика! Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь наполняется счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Удачи в вашем деле и всегда отличного настроения!

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Поздравляю с профессиональным праздником врачей, медсестер и всех, кто связан с благородным медицинским делом! Желаю вам всегда сохранять страсть к своей профессии, радоваться плодам своего труда, дарить помощь и заботу всем, кто в этом нуждается! Пусть в вашей душе всегда будет мир и радость, а усталость быстро проходит. Благодарю вас за ваш труд и преданность!

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Желаю вам успехов и высоких достижений в благородной профессии человечества! Пусть будет больше благодарных пациентов и меньше собственных проблем.

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От всего сердца поздравляю вас с Днем медика! Желаю вам легких рабочих дней, удобного графика, отзывчивых и добрых коллег, терпения и крепкого здоровья. Пусть для каждого пациента всегда найдется правильное лечение и полезный совет.

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Поздравляю с Днем медицинского работника! Пусть ваши надежды и мечты всегда сбываются. Пусть радость от вашей работы дарит вам вдохновение и мотивацию. Желаю, чтобы каждый рабочий день приближал вас к профессиональному росту и развитию. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

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З Днем медика Вас хочу привітати

І слів найкращих хочу підібрати,

Подяка й шана Вам за труд завзятий,

Хай сповниться прекрасним Ваша хата!

Здоров’я, щастя, радості, удачі,

Бажань здійснення й радості в придачу!

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З Днем медика шлю найщиріші вітання!

Ти той, хто втішає в хвилини страждання,

І рани загоїть, і допоможе,

Підтримає завжди, якщо щось тривожить.

Бажаю у свято тобі відпочити,

В кіно, у театр з сім’єю сходити,

Отримати премію й гідну зарплату,

На пульсі завжди свою руку тримати.

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Величезні альтруїсти,

Мужні, добрі оптимісти,

Знають все про лікування.

Медики, прийміть вітання!

Нагородить хай вас доля,

Буде хай всього доволі:

І здоров’я, і достатку,

І простора, гарна хатка!

Поздравление ко Дню медика (открытки: ogo.ua)