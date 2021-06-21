Духів день 21 червня: що суворо заборонено робити на наступний день після Трійці
21 червня 2021 в православному календарі відзначається День Святого Духа, або Духів день, який завжди випадає на другий день після Трійці. А в народі традиційно шанують великомученика Феодора Стратилата, званого Федором Колодязником.
Що заборонено робити в цей день, найважливіші традиції і прикмети, кого потрібно привітати з днем ангела - читайте далі в нашому матеріалі.
Що означає це свято
День Святого Духа входить до складу Зелених святок (Зеленого тижня) і завершує святкування Трійці.
Святий Дух є джерелом життя, віри і духовної мудрості. Вважається, що через нього віруюча людина отримує мудрість, духовне збагачення, доброту і милосердя, лагідність і стриманість.
Традиції та звичаї Дня Святого Духа
Згідно з одним з переказів в Духів день Святий Дух спускається на землю, шириться полями і долинами. На Духів день все живе наповнюється Святим Духом, має особливу поживну силу і благодать.
У Духів день люди приходять в храм помолитися за померлих близьких і добробут живих.
Цей день найкраще провести вдома, в колі рідних і близьких.
Також 21 червня є днем Федора Колодязника. Його вважали своїм покровителем майстри, що спеціалізуються на будівництві колодязів (колодязники). Вважалося, що цей день вода в колодязях набуває цілющі властивості.
Народні прикмети на 21 червня
- Погода на Духів день визначала погоду на наступні 6 тижнів.
- Велика роса в цей день до хорошого врожаю.
- Якщо 21 червня гримить гроза, буде поганий сінокіс.
- Якщо на Федора в небі багато зірок - буде багато грибів у вересні.
Що забороняється робити в це свято
- У цей день не можна думати про погане, щоб не привернути нещастя.
- Заборонено перераховувати дрібні гроші, а також приймати подарунки від незнайомих людей.
- У День Святого Духа заборонено працювати, в тому числі і по дому - прибирати і мити підлоги.
- Забороняється будь-яка робота з землею - якщо цю рекомендацію порушити, буде неврожай.
- Не можна пити алкоголь.
- Під забороною в цей день відвідувати кладовище.
- Не рекомендується носити одяг темних кольорів.
- Не слід приймати важливі рішення, в тому числі про заміжжя.
Іменини 21 червня святкують:
Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Феодор, Марта.
Раніше ми писали, коли в Україні відзначається наймістичніше свято, яке прийшло нам з язичництва - Івана Купала.