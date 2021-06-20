День літнього сонцестояння 2021: що потрібно зробити обов'язково

День літнього рівнодення вважається в астрономії найдовшим днем у році. Світловий день становить майже 17 годин. Сонце в цю добу як би застигає в зеніті на деякий час. Цю дату в багатьох культурах з давніх часів пов'язують з певними традиціями та прикметами. Найважливіше, що може подарувати такий день – можливості позбутися від негативу і залучити у своє життя багато хорошого.

Як святкують день літнього сонцестояння

У цей день влаштовують масові гуляння, палять багаття і стрибають через них, зустрічають світанок, вмиваються росою, загадують бажання, шукають в лісі рідкісні квіти та плетуть вінки.

Роса в такий день має цілющу силу - нею потрібно вмитися, щоб отримати красу, відвести шкоду і пристріту. Щоб нечиста сила не відвела в лісі в гущавину - одяг вивертають навиворіт. Також збирають в полях цілющі трави, які отримають у 2021 році подвійну силу, оскільки напередодні відзначається Трійця.

Дівчата в день літнього сонцестояння обов'язково ворожать і проводять ритуали для залучення любові та щастя. У святкову ніч потрібно було зібрати 12 трав і покласти їх під подушку, а перед сном покликати судженого у свій сон. Вранці трави потрібно було спалити.

Вважається, що день літнього сонцестояння потрібно зустріти на вулиці, милуючись світанком – це обіцяло щасливий рік. А пропозиція руки та серця – обіцяла щастя в особистому житті. Діти, які народилися 21 червня здатні знімати вроки та передбачати майбутнє.

Прикмети на день літнього сонцестояння

Погана погода - неважливий урожай

Рясна роса - до хорошого врожаю

Зоряне небо - багатий урожай грибів восени

Мерехтіння зірок - багато горіхів і пізніх ягід

Що обов'язково потрібно зробити в день літнього сонцестояння

Зустріти вранці сонце

Вмитися росою

Одягти світлий і сонячний одяг

Виїхати з рідними та близькими до водойми або на природу

Сплести вінок

Подякувати сонце за все хороше в житті

Пробачити своїм ворогам

Скласти карту або список своїх бажань

Що категорично не можна робити в день літнього сонцестояння

Не можна пускати негатив у своє життя

Не можна сваритися, конфліктувати та лаятися

Не можна проявляти агресію, використовувати нецензурні вирази та кричати

Не можна допускати нечесного або поганого ставлення до інших людей

Не можна плакати та піддаватися ліні, апатії та зневіри