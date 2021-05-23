День літнього сонцестояння 2021: дата, основні традиції і заборони

Що таке день літнього сонцестояння

Це найдовший світловий день в році та найкоротша ніч. Сонце в цей день досягає максимально високої позиції. Цей день вважається астрономічним початком літа в Північній півкулі та початком зими в Південній півкулі.

Після цієї дати світловий день почне знову скорочуватися, а ночі будуть збільшуватися.

Коли відзначають день літнього сонцестояння

Цей день має перехідну дату і в залежності від року дата може випадати на 20 або 21 червня. У високосному році - 20 Червня. У 2021 році день літнього сонцестояння відзначатиметься 21 червня. Пік припаде на 03: 32.

Традиції дня літнього сонцестояння

З давніх-давен цей день мав магічне значення і в Європі влаштовували різні масові гуляння і містичні обряди. Стародавні слов'яни називали цей день по-різному: Солнцекрес, Колосок, Ярилів день, Духів день і Коловорот.

За народними повір'ями, саме в цей день рослини стають максимально цілющі, а сили природи здатні зробити організм людини здоровим. Знахарі збирали трави для лікування саме в цей день і потім використовували їх протягом усього року.

Свято пов'язане із залученням здоров'я, удачі та сімейного благополуччя. Вранці потрібно обов'язково привітати сонце і виконати зарядку під його променями.

День найкраще провести з рідними та близькими за містом, ближче до водойм. Можна плести вінки, проводити медитації, налаштовуватися на позитив і використовувати потужну енергетику цього дня для виконання всіх своїх бажань.

Наряди в цей день повинні бути світлими, сонячними, з відтінками жовтого і квітами. У їжу потрібно вживати фрукти, рослинну їжу, трав'яні чаї.

Молоді дівчата, які хочуть вийти заміж, в цей день обов'язково ходили в лазню або купалися у водоймах. Для здоров'я і краси вмиватися потрібно тільки ранковою росою.

Щоб залучити достаток в день літнього сонцестояння, потрібно набрати води в посудину і кинути в неї монети. А на світанку їх дістати та заховати подалі.

Заборони в день літнього сонцестояння

Не можна лаятися, сперечатися і конфліктувати

Не можна допускати негативні емоції, агресію і лихослів'я

Не можна кричати, плакати та піддаватися зневірі

Прикмети в день літнього сонцестояння

Погана і похмура погода - до поганого врожаю

Багато роси вранці - до хорошого врожаю

Зоряне небо в ніч перед днем літнього сонцестояння - хороший грибний сезон

Зустріти світанок - до щасливого і вдалого року

Всі бажання, загадані на світанку - обов'язково здійсняться

Для залучення грошей і успіху в цей день клали під двері монету

Жовтий одяг в цей день - до удачі