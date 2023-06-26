День Конституции Украины: будет ли дополнительный выходной

В Украине во время войны отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Из-за войны дополнительного выходного на День Конституции не будет.

Законом также отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего.

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.

День Конституции в Украине отмечается 28 июня и в 2023 году выпадает на среду. Поэтому даже в условиях мирного времени никаких дополнительных переносов рабочих дней не было бы.

День Конституции

День Конституции отмечается в честь принятого в 1996 году Основного закона. Ранее он был одним из наименее популярным праздником в Украине. Однако в условиях войны в 2023 году его назвали среди любых 29% украинцев (два года назад всего 14%).

Почти половина граждан Украины (47%) вообще не читали текст Конституции, а около трети (32%) читали только отдельные ее разделы.

По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины 63% и День защитников и защитниц Украины (54%).