День Конституции Украины: будет ли дополнительный выходной
В Украине во время войны отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Из-за войны дополнительного выходного на День Конституции не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Законом также отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего.
Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.
День Конституции в Украине отмечается 28 июня и в 2023 году выпадает на среду. Поэтому даже в условиях мирного времени никаких дополнительных переносов рабочих дней не было бы.
День Конституции
День Конституции отмечается в честь принятого в 1996 году Основного закона. Ранее он был одним из наименее популярным праздником в Украине. Однако в условиях войны в 2023 году его назвали среди любых 29% украинцев (два года назад всего 14%).
Почти половина граждан Украины (47%) вообще не читали текст Конституции, а около трети (32%) читали только отдельные ее разделы.
По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины 63% и День защитников и защитниц Украины (54%).