День Киева 2025: 15 самых красивых мест, которые обязательно стоит увидеть в столице

Киев - город с многовековой историей, который можно не только увидеть, но и почувствовать. Столица очаровывает величественными соборами, старинными улицами и удивительными пейзажами, открывая перед путешественником настоящее сердце Украины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 15 главных туристических достопримечательностях столицы, которые уместно будет увидеть в День Киева, 25 мая.
Один из старейших храмов Восточной Европы, сохранивший фрески и мозаики XI века. Его величественная архитектура поражает даже опытных путешественников. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на исторический центр столицы.
Монастырь является символом несокрушимости Киева, восстановленный после уничтожения в советские времена. Его золотые купола сверкают на фоне голубого неба. Здесь царит особая атмосфера спокойствия и духовности.
Воссозданные ворота Киевской Руси времен Ярослава Мудрого. Сегодня это музей и символ древнерусского могущества. Вокруг ворот обустроен уютный сквер для отдыха.
Одна из самых атмосферных улиц Киева, где чувствуется дух творчества. Спуск соединяет верхний город с Подолом и ведет к Андреевской церкви. Вдоль улицы расположено множество галерей, мастерских и сувенирных лавок.
Мировая святыня православия и достопримечательность ЮНЕСКО. Пещеры с мощами святых, старинные церкви и музеи создают неповторимую атмосферу. Лавра расположена на холме, откуда открываются виды на Днепр.
Парк с панорамным видом на Днепр и левый берег Киева. Здесь установлен памятник князю Владимиру - крестителю Руси. Место идеальное для неспешной прогулки и фото на память.
Центральная площадь города, где творилась новейшая история Украины. Здесь происходили Революции и массовые события, изменившие ход истории. Майдан является символом свободы и единства народа.
Главная улица столицы, живая и динамичная, с историческими зданиями в стиле советского ампира. В выходные перекрывается для движения транспорта и становится пешеходной зоной. Здесь царит настоящий дух большого города.
Расположенный в сердце Старого Киева, музей охватывает всю историю Украины от каменного века до современности. Экспозиция включает уникальные артефакты, украшения, оружие и книги. Из окон музея открывается вид на Подол и Днепр.
Необычный парк с современной скульптурой, сказочными скамейками и инсталляциями. Популярное место для отдыха с детьми и фотосессий. Аллея ведет вдоль старинного вала со стенами Старокиевской крепости.
Сердце Подола, где сохранились исторические здания и торговая традиция города. Здесь расположен памятник Григорию Сковороде и Дом контрактов. Атмосфера площади полна древней купеческой славы.
Расположенная в Крещатом парке, арка символизирует единство и мир. От нее открывается впечатляющая панорама Днепра, мостов и левого берега. Здесь часто собираются уличные музыканты и художники.
Современный квартал, построенный в стиле старинной европейской архитектуры. Яркие фасады, мощеные улочки и спокойная атмосфера привлекают гостей города. Место идеальное для неспешной прогулки и фотосессий.
Один из старейших парков Киева, расположенный напротив Красного корпуса университета. Здесь часто проходят культурные события, выставки под открытым небом и ярмарки. В центре - памятник Тарасу Шевченко, который является настоящим украшением парка.
Соединяет Верхний город с Подолом и работает уже более 100 лет. Поездка открывает красивые виды на Днепр и киевские холмы. Это не только транспорт, но и интересная аттракция для туристов.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Nashkiev.ua, Visit Ukraine, Википедия.