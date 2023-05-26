Раскрыта программа празднования Дня Киева 2023. Что ожидает горожан и гостей столицы

Как пройдет День Киева в этом году (фото: unsplash.com)

День Киева традиционно отмечают в последние выходные мая. В этом году празднования состоятся максимально скромно, поскольку военное положение не допускает проведения массовых гуляний. Однако жители и гости столицы смогут посетить ряд культурных мероприятий и событий.

Программой городских экскурсий на 27-28 мая поделились в КГГА.