ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Раскрыта программа празднования Дня Киева 2023. Что ожидает горожан и гостей столицы

Новина українською →
Киев, Пятница 26 мая 2023 18:40
Раскрыта программа празднования Дня Киева 2023. Что ожидает горожан и гостей столицы Как пройдет День Киева в этом году (фото: unsplash.com)
Автор: Василина Копытко

День Киева традиционно отмечают в последние выходные мая. В этом году празднования состоятся максимально скромно, поскольку военное положение не допускает проведения массовых гуляний. Однако жители и гости столицы смогут посетить ряд культурных мероприятий и событий.

Программой городских экскурсий на 27-28 мая поделились в КГГА.

Праздничные экскурсии по столице

Управление туризма и продвижения подготовило бесплатные экскурсии для всех желающих. А именно:

  1. "Как казаки и магистрат на Подоле жили". Экскурсия раскроет тайны средневекового Подола. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться и прийти 27 мая в 12:00 на Контрактовую площадь.
  2. "Переулками киевского Кудрявца". Эта экскурсия ознакомит с летописными местами и творениями многих выдающихся киевлян. На нее также нужно зарегистрироваться, а затем прийти на Львовскую площадь 28 мая в 18.00.
  3. "Киев необычен - от прошлого до настоящего". На ней можно узнать о необычных местах Киева и истории о людях, которые с ними связаны. Для участия следует зарегистрироваться и прийти на Золотые Ворота в субботу в 18:00.

Культурные мероприятия на день рождения столицы

В столице в эти дни также состоится ряд культурных событий, которые следует посетить. А именно:

  1. Живые выступления и ярмарки в Kureni (26-28 мая).
  2. Кинопутешествие по улицам любимого города от кинотеатра "Жовтень" (25-28 мая).
  3. Поэзия и музыка для ВСУ в PEN Ukraine (26 мая).
  4. Джаз в Ботаническом саду им. Гришко (26 мая).
  5. Ярмарка народного искусства ко Дню Киева в Музее Ивана Гончара (27-28 мая).
  6. Фестиваль Протасов Яр памяти Романа Ратушного (27 мая).
  7. Выставки и мастер-классы для детей в Музее истории Киева (27-28 мая).
  8. Концерт в Андреевской церкви от солистов Национального дома музыки (28 мая).
  9. Ярмарка народного искусства и мастер-классы в Музее Гончара (27-28 мая).

Ранее мы писали о трех интересных музейных открытиях, которые планируют в Украине.

Читайте также о том, сколько выходных будет в июне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев