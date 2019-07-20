ru
ua

День випробувань і важких рішень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на день виборів


Гороскоп на 21 липня віщує випробування для більшості знаків Зодіаку

Гороскоп на день виборів 21 липня обіцяє більшості знаків Зодіаку приємні знайомства, несподівані зустрічі і безліч випробувань, в яких доведеться приймати несподівані або важкі рішення. Такий прогноз дав знаменитий астролог Павло Глоба. Експерт розповів, яким знакам пощастило в цей день, що потрібно робити, щоб отримати максимум користі з цього дня і як уникнути невдач.

Козеріг. 21 липня для Козерогів буде днем випробувань. Вам доведеться пройти через перешкоди, випробування, спокуси і жорстокий вибір. Важливо в цей день прислухатися не тільки до серця, але і до розуму, і підходити до всіх аспектів вирішення сформованих обставин раціонально.

Водолій. Водоліям у день виборів нові справи краще не починати. Намагайтеся більше відпочивати і не навантажувати себе зайвими проблемами. Можна зайнятися переоцінкою взаємовідносин з деякими людьми. Головне – не укладати фінансові угоди, чи вести переговори.

Риби. Зірки не рекомендують Рибам прагнути до лідерства на роботі в цей день. Благо, 21 липня 2019 року - це неділя, тому більшість Риб відпочиває. Також важливо не "тягнути на себе ковдру" у відносинах. Прагніть до гармонійного розвитку подій і вкладайтеся в свою справу відповідно до потреб.

Овен. День символізує брехню і обман. Овен схильний до впливу пліток, здатний ділити всіх людей на хороших і поганих. В його палітрі всього дві фарби - біла і чорна, але це може перешкодити йому об'єктивно оцінювати ситуацію. Внаслідок, Овен може втратити одного або хорошого клієнта.

Гороскоп на день виборів 21 липня для всіх знаків Зодіаку – прогноз астролога Павла Глоби (колаж РБК-Україна)

Тілець. День сприятливий для наведення порядку у всіх справах, де відчувається напруга. Не варто ризикувати тим, що представляє для вас цінність.

Близнюки. Близнюкам доведеться займатися домашніми справами, доробити ремонт і зробити генеральне прибирання. Для збереження бюджету не намагайтеся роздати гроші в борг або вкласти їх в сумнівні підприємства.

Рак. Цей день може перевірити Раків на міцність. Охочих відібрати що-небудь у них, як і нашкодити Ракам буде предостатньо. Головне – уважність і готовність захищати своє.

Лев. День підходить для активних дій і розширення кола ділових знайомств. Ви можете отримати цікаву пропозицію. Вдасться вирішити спірні питання. Крім того, Левам у цей день бажано зустрітися з людьми, відносини з якими дають емоційний підйом. Це допоможе їм домогтися успіху в подальшому.

Діва. Зірки пророкують Діві насичений день. У цей день їм пощастить менше всього: може статися аварія чи з'являться невідкладні фінансові витрати. Крім того, це не найкращий день для знайомства з майбутніми обранцями. Астролог вважає, що в цей день Дівам краще всього менше спілкуватися з людьми і більше працювати над собою.

Ваги. У Ваг повинно поліпшитися матеріальне становище. Їм вдасться заробити гроші завдяки новим, оригінальним ідеям.

Скорпіон. Беріться за вирішення будь-яких проблем. Підтримкою стане турбота з боку коханої людини. День сприятливий для нових знайомств, зустрічей зі старими друзями та спілкування з колегами.

Стрілець. Стрілець буде, немов пророк, розуміти і передбачати будь-які ситуації. У роботі на вас рівняються, а в особистому житті хвалять і пишаються.

Нагадаємо, що раніше Павло Глоба дав фінансовий гороскоп на серпень 2019. Він розповів, кому пощастить розбагатіти до кінця літа.

В Австралії поблизу курорту стався потужний землетрус У Рівному стався вибух біля житлового будинку
Читати всі новини