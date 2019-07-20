День випробувань і важких рішень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на день виборів

Гороскоп на день виборів 21 липня обіцяє більшості знаків Зодіаку приємні знайомства, несподівані зустрічі і безліч випробувань, в яких доведеться приймати несподівані або важкі рішення. Такий прогноз дав знаменитий астролог Павло Глоба. Експерт розповів, яким знакам пощастило в цей день, що потрібно робити, щоб отримати максимум користі з цього дня і як уникнути невдач.

Козеріг. 21 липня для Козерогів буде днем випробувань. Вам доведеться пройти через перешкоди, випробування, спокуси і жорстокий вибір. Важливо в цей день прислухатися не тільки до серця, але і до розуму, і підходити до всіх аспектів вирішення сформованих обставин раціонально.

Водолій. Водоліям у день виборів нові справи краще не починати. Намагайтеся більше відпочивати і не навантажувати себе зайвими проблемами. Можна зайнятися переоцінкою взаємовідносин з деякими людьми. Головне – не укладати фінансові угоди, чи вести переговори.

Риби. Зірки не рекомендують Рибам прагнути до лідерства на роботі в цей день. Благо, 21 липня 2019 року - це неділя, тому більшість Риб відпочиває. Також важливо не "тягнути на себе ковдру" у відносинах. Прагніть до гармонійного розвитку подій і вкладайтеся в свою справу відповідно до потреб.

Овен. День символізує брехню і обман. Овен схильний до впливу пліток, здатний ділити всіх людей на хороших і поганих. В його палітрі всього дві фарби - біла і чорна, але це може перешкодити йому об'єктивно оцінювати ситуацію. Внаслідок, Овен може втратити одного або хорошого клієнта.

Гороскоп на день виборів 21 липня для всіх знаків Зодіаку – прогноз астролога Павла Глоби (колаж РБК-Україна)

Тілець. День сприятливий для наведення порядку у всіх справах, де відчувається напруга. Не варто ризикувати тим, що представляє для вас цінність.

Близнюки. Близнюкам доведеться займатися домашніми справами, доробити ремонт і зробити генеральне прибирання. Для збереження бюджету не намагайтеся роздати гроші в борг або вкласти їх в сумнівні підприємства.

Рак. Цей день може перевірити Раків на міцність. Охочих відібрати що-небудь у них, як і нашкодити Ракам буде предостатньо. Головне – уважність і готовність захищати своє.

Лев. День підходить для активних дій і розширення кола ділових знайомств. Ви можете отримати цікаву пропозицію. Вдасться вирішити спірні питання. Крім того, Левам у цей день бажано зустрітися з людьми, відносини з якими дають емоційний підйом. Це допоможе їм домогтися успіху в подальшому.

Діва. Зірки пророкують Діві насичений день. У цей день їм пощастить менше всього: може статися аварія чи з'являться невідкладні фінансові витрати. Крім того, це не найкращий день для знайомства з майбутніми обранцями. Астролог вважає, що в цей день Дівам краще всього менше спілкуватися з людьми і більше працювати над собою.

Ваги. У Ваг повинно поліпшитися матеріальне становище. Їм вдасться заробити гроші завдяки новим, оригінальним ідеям.

Скорпіон. Беріться за вирішення будь-яких проблем. Підтримкою стане турбота з боку коханої людини. День сприятливий для нових знайомств, зустрічей зі старими друзями та спілкування з колегами.

Стрілець. Стрілець буде, немов пророк, розуміти і передбачати будь-які ситуації. У роботі на вас рівняються, а в особистому житті хвалять і пишаються.

Нагадаємо, що раніше Павло Глоба дав фінансовий гороскоп на серпень 2019. Він розповів, кому пощастить розбагатіти до кінця літа.