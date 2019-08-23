День прапора: у Криму та на Донбасі яскраво відзначають свято (фото)

23 серпня по всій Україні відзначають День державного прапора
День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію. Кримчани не забувають про національний символ, на півострові в деяких місцях з'явився жовто-блакитний стяг. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач під ніком "Сектор Криму".
"Крим, 23.08.19 З Днем Прапора України!" - підписав блогер фото з півострова.
На Донбасі в окупованій Горлівці активісти поширили патріотичні листівки, на яких глава "ДНР" Пушилин вітає жителів окупованих територій Донбасу з Днем державного прапора України. Фото листівок показав у соцмережі Володимир Єлець.
"Такі цікаві листівки привозять сьогодні люди з Горлівки. КПВВ Майорське", — повідомив він.
У Краматорську вирішили створити національний флешмоб, на центральній площі міста вишикувалися військові так, щоб утворити національний герб України. Також прапор урочисто підняли в небо над містом.
До речі, мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради.