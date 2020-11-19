День Гідності та Свободи: коли і як будемо святкувати в умовах карантину

День Гідності та Свободи в 2020 в Україні традиційно відзначають 21 листопада, і в цьому році свято пройде в суботу, а відбудеться на честь 7-ї річниці з дня протестів, які стали початком Революції Гідності, а також 17-ї річниці початку Помаранчевої революції.

Свято має статус державного, офіційно було затверджено у 2014 році указом тодішнього президента Петра Порошенка. А раніше відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. Як тепер українці святкуватимуть дату в умовах пандемії - розповість Styler.

В Україні до Дня Гідності та Свободи організовуються освітні, мистецькі та просвітницькі проекти, присвячені темі боротьби за права людини та утвердження державної незалежності країни.

Крім того, влаштовують державні заходи: покладання квітів до пам'ятників і місць поховання видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих під час Революції Гідності та російсько-української війни.

Як відзначать День Гідності та Свободи в умовах карантину

Цього разу зважаючи на епідеміологічну ситуацію в країні через коронавірус святкові заходи пройдуть з урахуванням карантинних правил і вимог про маски та соціальну дистанцію, а деякі переведуть в онлайн.

Очевидно, що президент Володимир Зеленський не зможе бути присутнім на святкових заходах через хворобу COVID-19, від якої він лікується в лікарні Феофанії.

Основні заходи проведуть в Києві, де почалися протестні акції 7 років тому після відмови уряду часів президентства Віктора Януковича зупинити курс України на євроінтеграцію, і коли на Майдані Незалежності з'явилися перші намети демонстрантів.

В Україні у День Гідності та Свободи вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото: РБК-Україна)

Так, 21 листопада з 10 по 11 ранку проведуть молебень та покладання квітів біля каплиці архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні, 6 (станція метро "Хрещатик").

У мережі організовують флешмоб #бути_гідним - користувачам інтернету пропонують ділитися спогадами і роздумами про Помаранчеву революцію та Євромайдан.

Організатори закликають українців 21 листопада прикріпити синьо-жовту стрічку на одязі, рюкзаках, сумках або авто, адже вона була засобом солідарності та виявлення своєї позиції під час Євромайдану

Об 11 ранку відбудеться відкриття виставки "Барви свободи. Майдан мальований дітьми" на тему гідності та свободи. Виставка в Національному музеї Революції Гідності відкрита по 15 лютого 2021 року. Вона проходитиме в експозиції виставкового простору просто неба "М³ Майдан. Меморіал. Музей" ("Куб") на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності.

О 16:00 розпочнеться хода "Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!" з алеї Героїв Небесної Сотні. Після закінчення ходи відбудеться молитва за Україну біля тимчасового меморіалу Героям Небесної Сотні біля хреста.

Також в цей день о 19:00 можна буде приєднатися до екскурсійних програм і оглянути експозиції "Назустріч свободі", пройти маршрутом "Місця Революції Гідності" в центрі столиці.

Крім того, 19-20 листопада буде проходити науковий форум "Революція Гідності: на шляху до історії" в режимі онлайн. Його організовують другий рік поспіль. Фокус-тема цьогорічного форуму - "Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ - початку ХХІ століття". Трансляцію проведуть на Facebook-сторінці Національного музею Революції Гідності.

Кияни запалюють лампадки та приносять квіти до меморіалу Героїв Небесної Сотні (фото: РБК-Україна)

Раніше ми розповідали про всі свята і вихідні грудня, коли буде "Миколайчик" і Різдво, а також короткі робочі тижні.

Нагадаємо, що в цьому листопаді для українців додаткових вихідних через свята не передбачено.