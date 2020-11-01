У листопаді українці відпочиватимуть дев'ять днів

Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додаткових вихідних у листопаді не передбачено

У листопаді 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 21 робочий і дев'ять вихідних днів. Жодного святкового дня в цьому місяці не буде.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

У листопаді відзначаються такі свята:

1 листопада - Міжнародний день вегана,

1 листопада - День працівника соціальної сфери України,

3 листопада - День інженерних військ України,

3 листопада - День ракетних військ і артилерії України,

4 листопада - День залізничника України,

9 листопада - День української писемності та мови,

9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва,

10 листопада - Всесвітній день науки,

10 листопада - Всесвітній день молоді,

10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії,

13 листопада - Міжнародний день сліпих,

16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв'язку України,

17 листопада - Міжнародний день студентів,

18 листопада - День сержанта ЗСУ,

19 листопада - Міжнародний день чоловіків,

19 листопада - Міжнародний день філософії,

19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України,

21 листопада - День гідності та свободи,

21 листопада - Десантно-штурмових військ ЗСУ,

21 листопада - Всесвітній день телебачення,

26 листопада - День подяки,

27 листопада - Чорна п'ятниця (день розпродажів),

30 листопада - Всесвітній день свійських тварин

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.