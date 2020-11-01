У листопаді українці відпочиватимуть дев'ять днів
Київ, Неділя 01 листопада 2020 09:35
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Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додаткових вихідних у листопаді не передбачено
У листопаді 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 21 робочий і дев'ять вихідних днів. Жодного святкового дня в цьому місяці не буде.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.
У листопаді відзначаються такі свята:
- 1 листопада - Міжнародний день вегана,
- 1 листопада - День працівника соціальної сфери України,
- 3 листопада - День інженерних військ України,
- 3 листопада - День ракетних військ і артилерії України,
- 4 листопада - День залізничника України,
- 9 листопада - День української писемності та мови,
- 9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва,
- 10 листопада - Всесвітній день науки,
- 10 листопада - Всесвітній день молоді,
- 10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії,
- 13 листопада - Міжнародний день сліпих,
- 16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв'язку України,
- 17 листопада - Міжнародний день студентів,
- 18 листопада - День сержанта ЗСУ,
- 19 листопада - Міжнародний день чоловіків,
- 19 листопада - Міжнародний день філософії,
- 19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України,
- 21 листопада - День гідності та свободи,
- 21 листопада - Десантно-штурмових військ ЗСУ,
- 21 листопада - Всесвітній день телебачення,
- 26 листопада - День подяки,
- 27 листопада - Чорна п'ятниця (день розпродажів),
- 30 листопада - Всесвітній день свійських тварин
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.