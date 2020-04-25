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День дочки 2020: красиві привітання в малюнках і віршах

STYLERЖиття    25.04.2020 - 11:39
День дочки 2020: красиві привітання в малюнках і віршах
День дочки 2020 - красиві привітання та вірші (фото: freepik.com)

В це свято варто нагадати своїм дочкам про їх важливість

25 квітня 2020 прийнято відзначати День дочки, який покликаний звернути увагу на проблеми дітей жіночої статі. У їх число входять можливість отримання освіти, медичного обслуговування, соціальні права, захист від дискримінації, примусового заміжжя в дитячому віці та інше.

Свято закликає більш чуйно ставитися до своїх дочок. Тому Styler зібрав красиві і оригінальні вірші та листівки, якими можна зробити приємний сюрприз своїм улюбленим дітям.

Привітання з Днем дочки 25 квітня

Люба наша донечко,
Сяй, неначе сонечко,
Як веселка, вигравай,
Як промінчик, зігрівай!
Щебечи, неначе пташка,
Розквітай, як та ромашка,
Як тополька, будь струнка,
Як струмочок, будь дзвінка,
Будь, неначе вир, бурхлива!
Люба доню, будь щаслива!

Взрослый, Мать, Дочь, Пляж, Дети, Вечер, Семья, ДевочкаДень дочки 2020 - гарні привітання у віршах

Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!

Родитель, Отец, Проведение, Человек, Сцены, ДевочкаДень дочки 2020 - гарні привітання у віршах

Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,
Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива,
Хай тебе цінують люди, дуже поважають,
Найдобрішою у світі, щедрою вважають!
Будь мені неначе сонце — ясне і тепленьке,
Не сиди весь час на місці — будеш здоровенька,
Я люблю тебе, рідненька і поздоровляю,
Божого благословення на життя бажаю!

Мать, Дочь, Семья, Парк, Ребенок, Любовь, ПриродаДень дочки 2020 - гарні привітання у віршах

Тобі, моя доню, тобі
всі помисли наші та мрії.
І серце наше назавжди,
Любов, піклування, надії.
Цвіти, моя доню, цвіти,
Хай ангел хоронить від злого,
Для тебе відкриті світи
Молися Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежинку свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху.

Мама, Дочь, Семья, Девочка, Женщина, День, ПаркДень дочки 2020 - гарні привітання у віршах

Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Хай радує теплими днями,
Чарівними вабить вогнями,
Хай втілює мрії і плани!
Вітаємо, доню кохана!

Ребенка, Девушка, Человек, Людей, Отец И Дочь, ОтецДень дочки 2020 - гарні привітання у віршах (фото: pixabay.com)

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