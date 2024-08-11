День строителя 2024: история праздника и как красиво поздравить близких

День строителя - особый праздник, который отмечают ежегодно во второе воскресенье августа. Это прекрасная возможность, чтобы подготовить теплые слова и поздравить своих близких.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и как украинцы начали отмечать День строителя и что можно пожелать работникам этой сферы.
День строителя начинает свою историю в Советском Союзе. 6 сентября 1955 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника, впервые отмечавшегося 12 августа 1956 года.
В Украине праздник признали официальным 22 июля 1993 согласно указу Президента, который поддержал инициативу работников строительства и промышленности строительных материалов. Именно с этого времени День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.
Строитель - это важная, но рискованная профессия, идущая бок о бок с потенциальными опасностями. Сегодня День строителя стал символом благодарности и уважения к людям, которые своими руками создают города и обеспечивают комфорт нашей жизни.
Поздравление с Днем строителя 2024 года (изображение: vitai.com.ua)
День строителя для украинцев - не только повод для празднования, это возможность поблагодарить родных и близких людей, работающих в области строительства. Профессионалы своей работы, они делают наш мир лучше и, что важнее, удобнее.
Украинцы отмечают День строителя с большим удовольствием уже много лет. За это время появлялось множество традиций, и лишь немногие из них смогли пройти испытание временем.
Кроме того, власти активно поддерживают культурные и массовые мероприятия, в частности открывают специализированные выставки и принимают участие в различных праздничных событиях, укрепляя связь между обществом и властью.
Как красиво поздравить с Днем строителя (изображение: happymonday.ua)
С Днем строителя! Пусть ваша жизнь всегда остается надежной, как дом, возведенный на крепком фундаменте. Желаю вам построить собственную крепость счастья, где каждый кирпич - это радость, а крышей будет служить любовь. Пусть ваши проекты всегда будут успешными, а мечты - грандиозными!
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Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть каждый ваш день будет как удачный архитектурный проект, где каждая деталь - продумана и надежна. Пусть жизненные стены будут крепкими, а крыша - защищает от любых невзгод. Желаю вам творческого вдохновения и безграничной удачи во всех начинаниях!
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Дорогие строители, с праздником вас! Вы создаете не только здания, но и новые горизонты для всех нас. Пусть ваш труд будет наполнен счастьем и гордостью, а каждый новый день дарит тебе нрав и яркие моменты. Желаем вам крепкого здоровья и счастливой жизни!
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Поздравляем с Днем строителя! Вы создаете подлинное архитектурное искусство, которое будет основой для большого будущего. Пусть каждый ваш проект доставляет не только профессиональное удовольствие, но и личное счастье. Желаем, чтобы ваша жизнь была такой же надежной и гармоничной, как самые лучшие ваши здания.
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Искренние поздравления с Днем строителя! Спасибо вам за ваш неутомимый труд и важный вклад в развитие нашего общества. Пусть каждый ваш день будет полон тепла и радости, а ваш труд доставляет удовольствие и новые достижения. Желаем вам и вашим близким здоровья, изобилия и гармонии.
Открытки ко Дню строителя 2024 (изображение: vitai.com.ua)
З Днем будівельника вітаю!
Бажаю вам здоров’я й сил,
Хай вас натхнення не лишає,
Широким буде помах крил.
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Нехай будуються навколо:
Будинки, фабрики й ТЦ,
З’являються ідеї нові,
І вистачає сил на це!
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Будівельників вітаєм з професійним святом,
Щастя, вдачі побажаєм, успіхів багато.
Щоб міцним фундамент був Вашого життя
Та приносили натхнення добрі почуття.
Мати дружній колектив, мудре керівництво,
Та творити з позитивом кожне будівництво.
Хай нові об’єкти Ваші без проблем плануються,
Вправно, якісно, на совість зростають та будуються.
Как поздравить близких с Днем строителя (изображение: lux.fm)
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При написании материала были использованы источники: сайты Happy Monday, "Поздравок".