5 фактов из жизни святого Лаврентия, которые стоит вспомнить в день его памяти

К нашему времени о святом сохранилось достаточно много информации, большая часть которой состоит из невероятных историй и примеров преданности.

Сегодня верующие чтят память святого мученика Лаврентия. Считается, что он является одной из важнейших фигур в истории развития христианства.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 фактов про жизнь святого мученика, на которые следует обратить особое внимание.

Маленькая ошибка, из которой родилась легенда

Мы часто узнаем новые истории о святых благодаря новым переводам древних текстов. Одна из таких легенд рассказывает о жестоких пытках над святым, которые должны были заставить мученика отречься от своей веры. Согласно преданиям, сохранившимся до наших дней, Лаврентия сожгли на решетке, которая стала символом его мученичества.

Однако существует версия, что эта история могла появиться в результате ошибки в переводе. Итальянский историк Пио Франки де Кавальери предположил, что такое недоразумение возникло из-за неправильно переписанного слова. Для описания страданий мучеников в древних текстах использовали латинское слово "passusest", которое буквально означает "был замучен".

Франки де Кавальери подробно исследовал все известные факты о святом и предположил, что при переписывании текста могли ошибочно написать слово "assusest", что в дословном переводе означает "поджаренный". Мелочь, которая способна не только изменить значение слова, а может поставить под сомнение целый фрагмент из жизни святого.

Пока нет проверенной информации, которая бы подтвердила или опровергла эту теорию. Мы можем только предполагать, что на самом деле произошло со святым Лаврентием, ведь учитывая теорию об ошибке, его мученичество могло иметь совсем другие формы, чем мы знаем.

Таким образом, из-за возможной ошибки в древнем тексте, святой Лаврентий мог стать известным благодаря образу, который, возможно, даже не соответствовал действительности.

Четыре церкви святого Лаврентия

Именем святого Лаврентия было названо четыре церкви в Риме. Каждая связана с определенными событиями в жизни святого. А именно:

Сан Лоренцо др. Миранда. Изначально император Антонин построил этот храм в честь своей супруги Фаустианы. Но потом, по преданиям, именно здесь святой Лаврентий услышал приговор.

Изначально император Антонин построил этот храм в честь своей супруги Фаустианы. Но потом, по преданиям, именно здесь святой Лаврентий услышал приговор. Сан Лоренцо др. Фонте. В прошлом это здание служило домом римскому сотнику. Именно здесь, веря легендам, Лаврентий был арестован. Также говорят, что святой продолжал проповедовать даже за решеткой, более того, проводил обряды крещения.

В прошлом это здание служило домом римскому сотнику. Именно здесь, веря легендам, Лаврентий был арестован. Также говорят, что святой продолжал проповедовать даже за решеткой, более того, проводил обряды крещения. Сан Лоренцо др. Панисперна. Расположен на том месте, где, как полагают, святой Лаврентий принял мученическую смерть.

Расположен на том месте, где, как полагают, святой Лаврентий принял мученическую смерть. Сан Лоренцо Фуори ле Мура. Находится на том месте, где было первое захоронение Лаврентия. Это важное место, где верующие со всего мира могут почтить память святого мученика и обратиться к нему с молитвами.

Кроме того, святой Лаврентий считается покровителем часовни Санкта Санкторум в Риме. Сейчас там хранятся важные христианские святыни, в частности, Святые Лестницы и часть Креста Господня.

Мощи святого способны творить чудеса

Реликвии святого Лаврентия хранятся в итальянском городке Амасено, где можно увидеть частицу его тела и ампулу с кровью. Ежегодно, в день памяти святого, кровь в ампуле становится жидкой, оставаясь в таком состоянии еще несколько дней.

Ежегодно это чудо привлекает внимание огромного количества людей. Паломники со всего мира приходят, чтобы увидеть настоящее божественное чудо своими глазами, после чего помолиться и выразить слова уважения к празднику.

Останки тела, принадлежащие одному святому, не всегда хранятся рядом. Обычно наоборот, их стараются поделить на несколько меньших частиц, чтобы отправить в разные храмы для более безопасного хранения. Также это дает возможность большему количеству людей увидеть чудотворные мощи и прочитать около них молитву.

Голова святого Лаврентия уже много лет остается в базилике святого Петра в Риме, где ее выставляют к людям один раз в год в день его памяти.

Покровитель наибольшего количества профессий

Святой Лаврентий является покровителем большого количества профессий и групп людей. Считается защитником библиотекарей и архивариусов, ведь они помогают сохранять знания и историю нашего мира.

В свою очередь, кондитеры и шеф-повара избрали святого Лаврентия своим покровителем, потому что верят, что его поддержка и помощь указывают на заботу и внимательность, которые они сами вкладывают в работу.

За вдохновением и юмором к святому обращаются комики, а для студентов и семинаристов он является олицетворением старательности, добропорядочности и непоколебимой веры в истинного Бога. Кроме того, Лаврентий становится на защиту всех, кому грозит опасность от огня.

Чувство юмора

Святой мученик поразил христианское общество не только своей верностью Христу. Лаврентий обладал удивительным чувством юмора, которое помогало ему не терять оптимизм и бороться с любыми трудностями.

Однажды, когда император Валериан требовал от святого принести церковные сокровища, Лаврентий не содрогнулся и привел к нему бедных и нуждающихся, говоря, что именно они - люди, а не драгоценности или украшения - настоящее сокровище церкви.