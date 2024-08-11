День строителя 2024: история праздника и как красиво поздравить близких

День строителя - особый праздник, который отмечают ежегодно во второе воскресенье августа. Это прекрасная возможность, чтобы подготовить теплые слова и поздравить своих близких.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и как украинцы начали отмечать День строителя и что можно пожелать работникам этой сферы.

История праздника

День строителя начинает свою историю в Советском Союзе. 6 сентября 1955 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника, впервые отмечавшегося 12 августа 1956 года.

В Украине праздник признали официальным 22 июля 1993 согласно указу Президента, который поддержал инициативу работников строительства и промышленности строительных материалов. Именно с этого времени День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Строитель - это важная, но рискованная профессия, идущая бок о бок с потенциальными опасностями. Сегодня День строителя стал символом благодарности и уважения к людям, которые своими руками создают города и обеспечивают комфорт нашей жизни.

Поздравление с Днем строителя 2024 года (изображение: vitai.com.ua)

Традиции празднования

День строителя для украинцев - не только повод для празднования, это возможность поблагодарить родных и близких людей, работающих в области строительства. Профессионалы своей работы, они делают наш мир лучше и, что важнее, удобнее.

Украинцы отмечают День строителя с большим удовольствием уже много лет. За это время появлялось множество традиций, и лишь немногие из них смогли пройти испытание временем.

Кроме того, власти активно поддерживают культурные и массовые мероприятия, в частности открывают специализированные выставки и принимают участие в различных праздничных событиях, укрепляя связь между обществом и властью.

Как красиво поздравить с Днем строителя (изображение: happymonday.ua)

Приветствие своими словами

С Днем строителя! Пусть ваша жизнь всегда остается надежной, как дом, возведенный на крепком фундаменте. Желаю вам построить собственную крепость счастья, где каждый кирпич - это радость, а крышей будет служить любовь. Пусть ваши проекты всегда будут успешными, а мечты - грандиозными!

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Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть каждый ваш день будет как удачный архитектурный проект, где каждая деталь - продумана и надежна. Пусть жизненные стены будут крепкими, а крыша - защищает от любых невзгод. Желаю вам творческого вдохновения и безграничной удачи во всех начинаниях!

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Дорогие строители, с праздником вас! Вы создаете не только здания, но и новые горизонты для всех нас. Пусть ваш труд будет наполнен счастьем и гордостью, а каждый новый день дарит тебе нрав и яркие моменты. Желаем вам крепкого здоровья и счастливой жизни!

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Поздравляем с Днем строителя! Вы создаете подлинное архитектурное искусство, которое будет основой для большого будущего. Пусть каждый ваш проект доставляет не только профессиональное удовольствие, но и личное счастье. Желаем, чтобы ваша жизнь была такой же надежной и гармоничной, как самые лучшие ваши здания.

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Искренние поздравления с Днем строителя! Спасибо вам за ваш неутомимый труд и важный вклад в развитие нашего общества. Пусть каждый ваш день будет полон тепла и радости, а ваш труд доставляет удовольствие и новые достижения. Желаем вам и вашим близким здоровья, изобилия и гармонии.

Открытки ко Дню строителя 2024 (изображение: vitai.com.ua)

Хорошие стихи к празднику

З Днем будівельника вітаю!

Бажаю вам здоров’я й сил,

Хай вас натхнення не лишає,

Широким буде помах крил.

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Нехай будуються навколо:

Будинки, фабрики й ТЦ,

З’являються ідеї нові,

І вистачає сил на це!

***

Будівельників вітаєм з професійним святом,

Щастя, вдачі побажаєм, успіхів багато.

Щоб міцним фундамент був Вашого життя

Та приносили натхнення добрі почуття.



Мати дружній колектив, мудре керівництво,

Та творити з позитивом кожне будівництво.

Хай нові об’єкти Ваші без проблем плануються,

Вправно, якісно, на совість зростають та будуються.

Как поздравить близких с Днем строителя (изображение: lux.fm)