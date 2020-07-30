Зеленський хоче запровадити в Україні нові державні релігійні свята

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський доручив уряду опрацювати це питання

Президент України Володимир Зеленський запропонував визнати державними релігійні свята Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука та Великдень західного обряду. Кабінету міністрів доручено опрацювати це питання.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави підписав указ № 303/2020, в якому пропонується визнати ці релігійні свята державними, щоб забезпечити конституційні права та свободи громадян, а також реалізувати рівні прав та можливості усіх вірян України.

Тепер уряд повинен обговорити це питання з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті, після чого внести на розгляд Ради відповідний законопроект.

Нагадаємо, у травні Зеленський пообіцяв визнати державними два найбільших ісламських свята; президент обіцяв найближчим часом підписати відповідний указ.

Додамо, у 2017 році в Україні надали статусу державного свята Різдву християн західного обряду;тоді в Україні з'явився новий вихідний - 25 грудня.