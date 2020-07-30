ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський хоче запровадити в Україні нові державні релігійні свята

Київ, Четвер 30 липня 2020 20:19
Зеленський хоче запровадити в Україні нові державні релігійні свята
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Зеленський доручив уряду опрацювати це питання

Президент України Володимир Зеленський запропонував визнати державними релігійні свята Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука та Великдень західного обряду. Кабінету міністрів доручено опрацювати це питання.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави підписав указ № 303/2020, в якому пропонується визнати ці релігійні свята державними, щоб забезпечити конституційні права та свободи громадян, а також реалізувати рівні прав та можливості усіх вірян України.

Тепер уряд повинен обговорити це питання з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті, після чого внести на розгляд Ради відповідний законопроект.

Нагадаємо, у травні Зеленський пообіцяв визнати державними два найбільших ісламських свята; президент обіцяв найближчим часом підписати відповідний указ.

Додамо, у 2017 році в Україні надали статусу державного свята Різдву християн західного обряду;тоді в Україні з'явився новий вихідний - 25 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийПраздникирелигия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся