День Анны 2023: лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе

Приветствие в стихах

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі й тіла процвітання.

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна - покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

Ганнусю хочу привітати,

Здоров'я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

Я тебе вітаю, мила Анно,

Бо Ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я тобі любові й добра!

На многії й благі твої літа!

Ангел вдома в тебе, Анно, був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

Приветствие в прозе

Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

Дорогая Анечка, поздравляю тебя от всего сердца! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всего сердца с днем Ангела! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. С именинами!

Анна, в твой День ангела позволь пожелать тебе столько приятных мгновений, сколько звезд на небе! Пусть невероятные чудеса ярким калейдоскопом наполняют твою жизнь, даря позитив и хорошее настроение! Будь всегда радостной и улыбающейся, и пусть у тебя не будет никаких причин для слез!