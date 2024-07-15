День ангела у Владимира: красивые поздравления с именинами

Поздравление с Днем ангела Владимира

Володю, з іменинами

Тебе в цей день вітаю!

Багато радості, кохання

І щастя я бажаю.

Збуваються нехай всі мрії,

Щоб жив ти у достатку,

Любов хай твою душу гріє,

І буде все в порядку!

***

Сьогодні день твого святого,

Що Ангелом зоветься.

Здоров’я гарного, міцного

Бажаю, як ведеться.

Хай буде щастя і достаток

Завжди в твоєму домі,

І буде радості багато.

Забудь про сум і втому!

Нехай Ангелик захищає

Від зла й людей нещирих.

Володю, я тобі бажаю

Добра та в серці миру.

***

Володимире, з іменинами!

Здоров'я щоб ваше, як кремінь було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб успіх завжди був на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ваш Ангел летить

Й береже вас від бід повсюди,

Нехай вам радість несе кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

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Поздравления для Владимира на день ангела (иллюстрация: freepik.com)

С Днем ангела, Владимир! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя и ведет к счастью и успеху!

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Искренне поздравляю с именинами, Володя! Желаю крепкого здоровья, неистощимой энергии и исполнения всех мечтаний!

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Пусть твой День ангела будет полон радости, тепла и искренних пожеланий! Счастья тебе, Владимир!

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С днем рождения твоего небесного телохранителя, Володя! Желаю тебе всегда чувствовать его поддержку и покровительство!

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Пусть в этот прекрасный день тебя окружают любовь, уважение и искренние улыбки! С Днем ангела, Владимир!

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Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от невзгод! С Днем ангела, Володя!

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Поздравляю с именинами, Володя! Желаю тебе крепкого здоровья, успехов во всех делах и верной любви!

Значение имени Владимир

Имя Владимир уходит корнями в глубину славянской истории.

Оно происходит от двух славянских слов: "владеть" (владеть, иметь власть) и "мир" (спокойствие, вселенная). Правда, некоторые исследователи видят в нем праславянский корень"мѣръ" (великий), связывая имя с готским "Woldemar" (владыка славы).

Это имя дарит своему носителю такие черты, как лидерские качества, мудрость, здравомыслие, смелость, решительность. Считается, что оно приносит счастье, успех и уважение.

Интересно, что имя Владимир было одним из самых популярных в Киевской Руси, его носили многие князья и исторические деятели. В Украине оно до сих пор остается одним из самых любимых имен, которым называют мальчиков.