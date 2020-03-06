День ангела Олі: найкращі привітання у віршах і листівках

День ангела Ольги (колаж: РБК-Україна)

У День святої Ольги для всіх представниць жіночої статі, які носять це ім'я, головний день іменин 6 березня

День ангела Ольги святкується за православним календарем 6 березня. Іменини в цей день зв'язуються зі святої княгинею Ольгою, яка була бабусею Володимира Великого, який хрестив Київську Русь у 988 році. Вона була першою християнкою, тому для всіх православних дівчат, які мають це ім'я, головним днем ангела залишається 6 березня. STYLER зібрав найкращі привітання у віршах і листівках із Днем Ольги.

Ім'я Ольга має скандинавське походження й означає "світла", "мудра", "свята", "ясна", "фатальна" давньослов'янське ім'я, що походить від імен Вольга, Волх - "сонячна", "гарна", "значуща", "велика".

Сама свята Ольга хрестилася в 954 році в Константинополі. І стала після цього споруджувати на Русі перші православні храми. Зазначимо, що Софійським собором – своєю головною визначною пам'яткою – Київ зобов'язаний саме Ользі.

Іменини Ольги (День ангела) відзначається кілька разів на рік.

Привітання з Днем Ольги (фото з відкритих джерел)

Інші дати іменин Ольги:

10 лютого;

5 і 14 березня;

17 липня;

23 листопада.

Привітання з Днем Ольги у віршах

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

Сьогодні настали іменини

У Ольги, найкращої дівчини!

І я тебе, красуню, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ольга, найкращі привітання!

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