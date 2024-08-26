День ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждую

Сегодня празднуют именины женщины и девушки по имени Наталья. Подготовив красивые слова в День ангела, вы точно подарите им хорошее настроение и улыбку на весь день.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с Днем ангела Натальи, которые понравятся и согреют сердце каждой.
Дорогая Наташенька, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день тебя сопровождает удача, а сердце всегда будет исполнено любви. Желаю тебе большого счастья и крепкого здоровья!
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Милая Наталья, с праздником тебя! Пусть ангел-хранитель всегда защищает тебя от невзгод, а жизнь дарит много радости и тепла. Пусть каждый твой день будет полон чудес! С праздником тебя!
Открытки для именинницы Натальи (изображение: tviysvit.com.ua)
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Наташенька, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой путь был светлым и только успешным, а сердце радовалось каждому дню. Пусть в твоей жизни будет множество счастливых моментов!
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Поздравляю тебя, Наташа, с именинами! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая от бед и невзгод. Желаю тебе неизменной радости, здоровья и подлинного счастья!
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Наташенька, с Днем ангела! Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен любовью и гармонией. Пусть счастье и удача всегда сопровождают тебя!
Красивые поздравления в День ангела для Натальи (изображение: tviysvit.com.ua)
Хай тебе, Наталю, ангел вберігає
Завжди і в усьому він допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Дасть усе, чого лиш треба!
Щоби добре серце мала
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла
І з роками молоділа!
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Гроші хай впадуть, як злива,
Щоб завжди була щаслива!
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В іменини нехай для Наталії
Розцвітуть незабудки й конвалії,
Для Натусі, Наталі, Наталки
Хай розквітнуть яскраві фіалки!
Хай завжди тебе, Ната, у світі
Супроводжують посмішки й квіти!
Щоб була ти завжди, Наталі,
Найщасливішою на землі!
Искренние поздравления с Днем ангела Наталии 2024 (изображение: privitannya.com)
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Наталі, Наточки, Наталки,
Сьогодні свято лиш для вас!
Хай на душі цвітуть фіалки
І все чудово стане враз!
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З Днем ангела щиро вітаємо!
Й Наталочці нашій бажаємо
Везіння, удачі, кохання,
Щоб здійснювались всі бажання!
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Наталю, вітаю зі святом!
Бажаю усього багато:
Любові, удачі, грошей,
І добрих навколо людей!
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Сьогодні всі всміхаються тобі,
Вітають і дарують ніжні квіти.
Ти сяєш, вирізняєшся в юрбі,
В душі сьогодні в тебе справжнє літо!
Мов квіточка тендітна і ясна,
Святкуєш ти, Наталю, іменини.
Тож хай чарівна посмішка твоя
Дарує людям радість щохвилини!
Как красиво поздравить Наталью с именинами (изображение: privitannya.com)
Раньше мы публиковали какие вещи нельзя дарить, чтобы не навлечь горе или беду на именинника.
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При написании материала были использованы источники: сайт "Привітання", онлайн-журнал для женщин "Твій світ", Церковный календарь УПЦ.