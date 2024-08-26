День ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждую

Приветствие своими словами

Дорогая Наташенька, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день тебя сопровождает удача, а сердце всегда будет исполнено любви. Желаю тебе большого счастья и крепкого здоровья!

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Милая Наталья, с праздником тебя! Пусть ангел-хранитель всегда защищает тебя от невзгод, а жизнь дарит много радости и тепла. Пусть каждый твой день будет полон чудес! С праздником тебя!

Открытки для именинницы Натальи (изображение: tviysvit.com.ua)

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Наташенька, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой путь был светлым и только успешным, а сердце радовалось каждому дню. Пусть в твоей жизни будет множество счастливых моментов!

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Поздравляю тебя, Наташа, с именинами! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая от бед и невзгод. Желаю тебе неизменной радости, здоровья и подлинного счастья!

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Наташенька, с Днем ангела! Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен любовью и гармонией. Пусть счастье и удача всегда сопровождают тебя!

Красивые поздравления в День ангела для Натальи (изображение: tviysvit.com.ua)

Поздравления с Днем ангела в стихах

Хай тебе, Наталю, ангел вберігає

Завжди і в усьому він допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Дасть усе, чого лиш треба!

Щоби добре серце мала

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла

І з роками молоділа!

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Гроші хай впадуть, як злива,

Щоб завжди була щаслива!

***

В іменини нехай для Наталії

Розцвітуть незабудки й конвалії,

Для Натусі, Наталі, Наталки

Хай розквітнуть яскраві фіалки!

Хай завжди тебе, Ната, у світі

Супроводжують посмішки й квіти!

Щоб була ти завжди, Наталі,

Найщасливішою на землі!

Искренние поздравления с Днем ангела Наталии 2024 (изображение: privitannya.com)

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Наталі, Наточки, Наталки,

Сьогодні свято лиш для вас!

Хай на душі цвітуть фіалки

І все чудово стане враз!

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З Днем ангела щиро вітаємо!

Й Наталочці нашій бажаємо

Везіння, удачі, кохання,

Щоб здійснювались всі бажання!

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Наталю, вітаю зі святом!

Бажаю усього багато:

Любові, удачі, грошей,

І добрих навколо людей!

***

Сьогодні всі всміхаються тобі,

Вітають і дарують ніжні квіти.

Ти сяєш, вирізняєшся в юрбі,

В душі сьогодні в тебе справжнє літо!

Мов квіточка тендітна і ясна,

Святкуєш ти, Наталю, іменини.

Тож хай чарівна посмішка твоя

Дарує людям радість щохвилини!

Как красиво поздравить Наталью с именинами (изображение: privitannya.com)