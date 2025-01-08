День ангела Григория: изысканные поздравления с именинами в стихах, прозе и открытках

8 января по новому календарю церковь почитает Григория Чудотворца. Так что не забудьте поздравить знакомых, коллег и близких Григориев с днем ангела.

Поздравления с именинами Григория в СМС

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Григорий, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и исполнения всех твоих желаний. Пусть каждый день твоей жизни будет полон ярких впечатлений и приятных неожиданностей.

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Уважаемый Григорий, поздравляю по случаю твоего дня ангела! Желаю тебе успехов во всех начинаниях, творческих взлетов и гармонии в личной жизни. Пусть твоя работа приносит удовольствие, а коллеги всегда поддерживают.

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Дорогой Григорий, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе счастья, здоровья и долгих лет жизни. Пусть в твоем доме всегда царит мир и согласие, а родные радуют своими успехами.

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Дорогой Григорий, сегодня твой день ангела! Я бесконечно рада, что ты есть в моей жизни. Желаю тебе любви, взаимопонимания и бесконечной радости.

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Григорий, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем тебе ярких впечатлений, интересных и незабываемых моментов. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем.

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Григорий, поздравляем с днем ангела! Желаем тебе, чтобы твоя жизнь была такой же яркой и насыщенной, как праздничный торт, и такой же легкой, как пушинка.

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Григорий, в этот особенный день желаем тебе духовного роста, мудрости и внутренней гармонии. Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя.

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Григорий, поздравляем тебя с днем ангела! Ты - настоящий профессионал в своем деле. Желаем тебе дальнейших успехов, новых достижений и признания.

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Григорий, пусть твой ангел-хранитель поможет тебе осуществить все твои мечты. Желаем тебе веры в себя, оптимизма и бесконечной энергии.

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Григорий, с днем ангела! Желаем тебе всего самого лучшего!

Поздравления с днем ангела Григория в стихах

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Григорій, з Днем ангела! Божої ласки,

Хай буде життя щасливішим від казки,

Хай твій покровитель подивиться з неба

І буде навіки прихильним до тебе!

Бажаємо віри, любові, надії,

Хай збудуться плани, бажання та мрії,

Хай сонечко долю теплом зігріває,

Нехай тобі завжди Господь помагає!

***

З іменинами, Григорій!

По життю ти оптиміст,

Тож живи без смутку й горя,

Будь в душі авантюрист!

Що задумано - виконуй,

Йди вперед, сміливо мрій,

Не корися ти нікому,

Хай буде шлях широким твій!

***

З Днем ангела тебе, Григорій!

Любові, щирості, тепла,

Побільше радісних історій,

Щоб доля гарною була!

До тебе успіх хай приходить,

А з ним - достаток, в справах лад,

Нехай здоров’я не підводить,

Й накриє щастя водоспад!

***

Вітаю з іменинами Григорія,

Бажаю, щоб вдавалося усе!

Твоя хай гладко пишеться історія,

І Ангел хай удачу принесе!

***

Григорій! Будь завжди бадьорим, активним,

Веселим, усміхненим і позитивним,

Хай легко вдається усе без турбот,

Життя буде сповнене гарних пригод!

З іменинами!

Поздравления с именинами Григория в открытках

Поздравления с днем ангела Григория (изображение: vitay.com.ua)

Поздравления с днем ангела Григория (изображение: Твій Світ)