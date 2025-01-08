День ангела Григория: изысканные поздравления с именинами в стихах, прозе и открытках
8 января по новому календарю церковь почитает Григория Чудотворца. Так что не забудьте поздравить знакомых, коллег и близких Григориев с днем ангела.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления в прозе и стихах ко дню ангела Григория.
Поздравления с именинами Григория в СМС
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Григорий, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и исполнения всех твоих желаний. Пусть каждый день твоей жизни будет полон ярких впечатлений и приятных неожиданностей.
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Уважаемый Григорий, поздравляю по случаю твоего дня ангела! Желаю тебе успехов во всех начинаниях, творческих взлетов и гармонии в личной жизни. Пусть твоя работа приносит удовольствие, а коллеги всегда поддерживают.
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Дорогой Григорий, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе счастья, здоровья и долгих лет жизни. Пусть в твоем доме всегда царит мир и согласие, а родные радуют своими успехами.
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Дорогой Григорий, сегодня твой день ангела! Я бесконечно рада, что ты есть в моей жизни. Желаю тебе любви, взаимопонимания и бесконечной радости.
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Григорий, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем тебе ярких впечатлений, интересных и незабываемых моментов. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем.
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Григорий, поздравляем с днем ангела! Желаем тебе, чтобы твоя жизнь была такой же яркой и насыщенной, как праздничный торт, и такой же легкой, как пушинка.
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Григорий, в этот особенный день желаем тебе духовного роста, мудрости и внутренней гармонии. Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя.
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Григорий, поздравляем тебя с днем ангела! Ты - настоящий профессионал в своем деле. Желаем тебе дальнейших успехов, новых достижений и признания.
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Григорий, пусть твой ангел-хранитель поможет тебе осуществить все твои мечты. Желаем тебе веры в себя, оптимизма и бесконечной энергии.
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Григорий, с днем ангела! Желаем тебе всего самого лучшего!
Поздравления с днем ангела Григория в стихах
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Григорій, з Днем ангела! Божої ласки,
Хай буде життя щасливішим від казки,
Хай твій покровитель подивиться з неба
І буде навіки прихильним до тебе!
Бажаємо віри, любові, надії,
Хай збудуться плани, бажання та мрії,
Хай сонечко долю теплом зігріває,
Нехай тобі завжди Господь помагає!
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З іменинами, Григорій!
По життю ти оптиміст,
Тож живи без смутку й горя,
Будь в душі авантюрист!
Що задумано - виконуй,
Йди вперед, сміливо мрій,
Не корися ти нікому,
Хай буде шлях широким твій!
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З Днем ангела тебе, Григорій!
Любові, щирості, тепла,
Побільше радісних історій,
Щоб доля гарною була!
До тебе успіх хай приходить,
А з ним - достаток, в справах лад,
Нехай здоров’я не підводить,
Й накриє щастя водоспад!
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Вітаю з іменинами Григорія,
Бажаю, щоб вдавалося усе!
Твоя хай гладко пишеться історія,
І Ангел хай удачу принесе!
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Григорій! Будь завжди бадьорим, активним,
Веселим, усміхненим і позитивним,
Хай легко вдається усе без турбот,
Життя буде сповнене гарних пригод!
З іменинами!
Поздравления с именинами Григория в открытках
Поздравления с днем ангела Григория (изображение: vitay.com.ua)
Поздравления с днем ангела Григория (изображение: Твій Світ)
Кстати, ранее мы писали, кто отмечает именины в январе.
А также писали о том, как называли детей 100 лет назад.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Твій Світ, vitay.com.ua