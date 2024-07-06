День ангела 7 июля: крутые и интересные поздравления для именинников

Кого поздравлять с именинами - список

Павел

Сергей

Герман

Лукьян

Остап

Евдокия

Ефросинья.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет освещен яркими улыбками, а каждый миг - наполненной радостью и благодарностью за жизнь.

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С Днем Ангела! Пусть в твоем сердце пылает огонек веры, а в глазах светится мудрость. Пусть твои шаги ведут к большим достижениям, а взгляд устремлен на высокие горизонты, открывающие новые возможности.

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С Днем Ангела! Пусть ваш ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всех невзгод. Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью, любовью и счастьем.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ваш небесный покровитель всегда держит вас за руку, ведя через жизнь к счастью и успеху. Желаю вам любви, мудрости и гармонии в каждом дне.

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С Днем Ангела! Пусть этот день наполнит ваше сердце теплом, радостью и надеждой. Желаю вам мира, счастья и исполнения всех заветных мечтаний.

Красивые стихи на именины

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог !

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!