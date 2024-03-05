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День ангела 6 марта: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка

У кого день ангела 6 марта (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

6 марта поздравить с днем ангела можно своих близких или знакомых, имеющих в этот день так называемые именины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 6 марта, а также что означают имена именинников.

При подготовке материала были использованы следующие источники: NTA, ВЦУ, yakzvaty.com.ua, privitay.com.ua.

У кого день ангела 6 марта

День ангела, или же день именин того или иного человека отмечают в разных культурах и религиозных традициях.

Согласно украинскому народному календарю, 6 марта именины отмечают: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Елена и Илона.

В новоюлианском православном церковном календаре за 2024 год 6 февраля упоминаются: Константина, Аэтия, Феофила, Феодора, Мелисена, Калиста, Васоя, Елена, Конон и Аркадий.

Как 6 марта упоминается в календаре ПЦУ (скриншот: patriarchia.org.ua/kalendar)

Значение имен именинников 6 марта

Имя Аркадий (Аркадиос) - имеет древнегреческие корни и переводится буквально как "житель Аркадии" - исторической области в Греции, ассоциировавшейся со счастливой и беззаботной жизнью.

Исходя из этого, значение имени трактуется как "счастливый" или "блаженный".

Имя Константин имеет в своей основе латинское слово constantis - родовой падеж от слова constans, что дословно означает "устойчивый, определенный, постоянный".

Имя Максим (Максимилиан) - неоднозначное. Некоторые утверждают, что оно имеет древнееврейские корни и означает "посланник богов".

Согласно другой версии, Максимилиан - имя латинского происхождения, которое в переводе трактуется как "величайший", "величественный".

Имена Теодор и Федор произошли от древнегреческого имени Теодорос, состоящего из двух элементов, которые переводятся как "божественное, божество, бог" и "дар".

Исходя из этого, значения имен трактуются как "божий дар".

Имя Юлиан берет свое начало в древнем патрицианском римском роде, который, по легенде, происходит от Венеры.

Дословно с родного языка имя переводится как "кудрявый" или "пушистый".

Имена Елена и Илона в переводе с древнегреческого могут трактоваться как "солнечный свет", "светлая", "огненная", "красная".

Поздравления с днем ангела

Пусть Ангел на именины исполнит все желания.
Несет счастье поминутно, успех и процветание.
Радостью жизнь цветет и придаст здоровье.
Мудростью благословляет, добром и любовью!

Пусть в день ангела красотой цветет мир.
Становятся жизнью все лучшие мечты.
Пусть дарует судьба сотню лет,
В счастье и радости, любви и надежде!

Напомним, ранее мы рассказывали, как называли украинских детей 100 лет назад (эти практически забытые имена могут поразить и удивить).

Читайте также, какие имена стали самыми популярными в 2023 году в разных регионах Украины.

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