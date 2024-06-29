День ангела 30 июня: как красиво поздравлять с именинами друзей, коллег и близких
Если вы хотите неожиданно обрадовать кого-то, узнайте, когда этот человек празднует день ангела. Подготовьте теплые поздравления - это точно сделает день особенным и незабываемым.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 30 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Митрофан
- Иван
- Елизар
- Петр
- Назар
- Мария
- Иоанн
- Марта
- София
- Марфа.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Желаю тебе замечать красоту в каждом мгновении, а в препятствиях - черпать мудрость и силу. Пусть твое сердце будет исполнено любви не только к ближним, но и к себе, ведь ты - неповторимый и замечательный человек.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом с тобой - в радостные и грустные мгновения, в любви и разлуке, каждую секунду! Если ты упадешь, он поднимет тебя, если заплачешь - утешит, а когда будешь радоваться, он тоже будет с тобой в радости. И я буду всегда рядом, помогая ему выполнять эту благородную миссию!
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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель открывал перед тобой новые возможности и наполнял душу верой и надеждой. Пусть каждый день приносит тебе благодарность за жизнь и любовь к рядом!
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый новый день будет наполнен любовью, здоровьем и благодарностью за все, что имеешь. Пусть каждый твой шаг будет шагом к новым достижениям и радостным открытиям!
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Желаю тебе невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и надежных друзей! Пусть каждый день будет удачным, приносит хорошие новости, заряжает большой силой духа, приятными событиями и безграничным оптимизмом!
Красивые стихи на именины
З Днем Ангела вітаю я тебе!
Бажаю море щастя і любові!
Хай милий ангел береже повік,
Від всіх напастей, труднощів і горя!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного.
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Гумореска".