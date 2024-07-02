День ангела 3 июля: как красиво поздравлять с именинами, чтобы поразить всех

Поздравления на именины могут приятно удивить и даже умилить. Ваши близкие будут благодарны за теплые слова и искренние пожелания.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 3 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Михаил

Александр

Иван

Константин

Антон

Василий

Георгий

Демид

Марк

Анатолий

Родион

Фома.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель дарит тебе силу превращать мечты в реальность и шагать вперед к успеху.

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С Днем Ангела поздравляю! Пусть этот особенный день станет символом нового начала и благословения в твоей жизни. Желаю, чтобы окружающие тебя ангелы всегда вели тебя правильным путем и прятали под своими крыльями от жизненных невзгод.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангельская благодать сопровождает тебя во всех твоих начинаниях и принесет только радость.

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С Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод и наполняет душу надеждой и теплом.

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Поздравляю с Днем Ангела! У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который следит за нашей жизнью и ведет на правильный путь. Пусть в этот день праздничной магии ваш ангел-хранитель благословляет вашу жизнь, оберегая от невзгод и даря покой и защиту.

Красивые стихи на именины

З днем ангела вітаю щиро від душі

Хай із життя підуть усі дощі

Хай кожен день несе тобі лиш щастя

І оминають дім твій всі нещастя.

Хай ангел твій тебе від бід оберігає

Хай Господь Бог щасливу долю посилає

Хай доброта твоє серденько зігріває

А душу хай лиш радість обіймає!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!