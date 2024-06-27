День ангела 28 июня. Поздравления с именинами, которые точно поднимут настроение

Кого поздравлять с именинами - список

Иван

Дмитрий

Константин

Мария

Иоанн

Юлиана

Ульяна.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель защищает тебя от всех опасностей. Желаем, чтобы ты всегда видел свой верный путь, находил настоящих друзей и настоящую любовь! И когда печаль стучится в твою дверь, пусть твой ангел учит тебя летать, а твои дни наполняются радостью и верой в лучшее!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы каждый миг приносил сотни возможностей сделать жизнь ярче и счастливее! Пусть каждая минута дарит только удачу и море позитива! И пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всех невзгод.

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С Днем Ангела поздравляю! Пусть вдохновение наполняет твое сердце, открывая новые возможности. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от невзгод и даря безграничную нежность. Пусть твоя жизнь будет, как весенняя роса - свежая, чистая и полная надежд.

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В День Ангела присылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, большой любви, домашнего уюта, успешной карьеры, безграничного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни наполняются незабываемыми моментами, интересными людьми и мечтами, которые сбываются!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы жизнь дарила тебе больше ярких моментов, и все самые смелые и заветные желания сбылись! Пусть ангел всегда будет рядом с тобой, а в доме всегда царит счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Красивые стихи на именины

День Ангела, який ти зустрічаєш,

Хай радістю в життя твоє ввійде.

І все хороше, про що мрієш,

Хай збудеться і хай прийде!

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Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!