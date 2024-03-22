День ангела 23 марта: поздравьте именинников оригинальными стихами и SMS

Поздравления с именинами могут быть смешными, трогательными, в прозе или стихах. Но главное в пожеланиях на день ангела - искренность и щедрость на теплые слова.
У кого именины 23 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Holiday Zubrila, "Апостроф".
В этот день искренних поздравлений будут ждать люди, которые носят одно из таких имен: Анастасия, Василиса (Василиса), Виктор, Галина, Георгий, Дений (Дионисий), Киприан, Клавдий, Кондтратий (Киндрат), Леонид, Марк, Маркиан, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.
"В день твоего ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"
"Поздравляю! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!".
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!".
"Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день, й без іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!".
Напомним, недавно стало известно, когда будет Благовещение Пресвятой Богородицы.
Кроме того, мы рассказывали, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.