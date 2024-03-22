День ангела 23 марта: поздравьте именинников оригинальными стихами и SMS

Кто празднует именины 23 марта

В этот день искренних поздравлений будут ждать люди, которые носят одно из таких имен: Анастасия, Василиса (Василиса), Виктор, Галина, Георгий, Дений (Дионисий), Киприан, Клавдий, Кондтратий (Киндрат), Леонид, Марк, Маркиан, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.

Прикольные поздравления с именинами в SMS

"В день ангела хочется пожелать мира и благополучия. Желаю первенства в жизни, удачи на любом жизненном пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, да радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего плохого"

"В день твоего ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"

"Поздравляю! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!".

Душевное поздравление с днем ангела на украинском языке

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!".

Стих на именины на украинском языке - он поразит всех

"Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день, й без іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!".