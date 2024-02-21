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День ангела 22 февраля: кого поздравить с именинами и как сделать это оригинально

Среда 21 февраля 2024 22:03
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День ангела 22 февраля: кого поздравить с именинами и как сделать это оригинально Как назвать ребенка 22 февраля (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

22 февраля не забудьте поздравить с днем ангела людей, которых назвали одним из имен по церковному календарю. Именины - важный праздник, поэтому каждому будет приятно услышать теплые слова и искренние пожелания.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 22 февраля, как красиво поздравить с именинами, а также как назвать ребенка в этот день.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Свято.Топ".

У кого именины 22 февраля

В этот день и именины празднуют те, кто имеет такие имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

Также вы можете поздравить с днем ангела людей, получивших следующие имена Панкратий, Никифор, Иннокентий, Петр, Михаил.

Как назвать девочку 22 февраля

Родившуюся в этот день девочку можно назвать, в частности, такими именами: Анна, Жанна, Светлана, Рита, Ирина, Наталья, Вера, Алиса, Ася, Милена, Эмма.

Как назвать мальчика 22 февраля

Кроме имен именинников в этот день вы можете выбрать еще и такие варианты: Иван, Василий, Геннадий.

Поздравления с днем ангела

  • "Пусть каждый день будет счастливым, богатым приятными моментами и положительными впечатлениями. Пусть рядом всегда будут родные люди и верные друзья! Удачи во всех начинаниях, вдохновения к труду, неисчерпаемой энергии, осуществления всех мечтаний!"
  • "Прими самые искренние поздравления с днем ангела! Желаю здоровья, всевозможных
    благополучия и Божьей опеки! Пусть все задуманное удается!"
  • "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех".

Оригинальное поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

Ранее уже стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

Кроме того, недавно мы рассказывали, у кого день ангела в феврале 2024 года по новому и старому календарю.

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