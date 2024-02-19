День ангела 20 февраля: кого и как поздравить с именинами

20 февраля поздравить с днем ангела можно своих близких или знакомых, у которых в этот день так называемые именины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 15 февраля, а также что означают имена именинников.

У кого день ангела 20 февраля

Считается, что 20 февраля можно поздравлять с именинами людей с такими именами Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

Поздравления с днем ангела в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

***

С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!

Поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу пожелать несомненной удачи и большого везения в твоих делах, стойкости характера и нравственного духа, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага жизни.

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.



Поздравления с Днем ангела в стихах

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

***



Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

***



Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

***



Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!