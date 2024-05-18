День ангела 19 мая: нежные и веселые поздравления с именинами для любого человека

Поздравления с именинами могут быть нежными, трогательными, или веселыми и позитивными. Выбирайте вариант и эмоцию в зависимости от того, кого вы планируете удивить пожеланиями на день ангела.
У кого именины 19 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Top Words, "Радио Трек".
Кого поздравить с днем ангела в воскресенье
Именинники 19 мая:
Анастасия
Павел
Василий
Иван
Матвей
Дмитрий
Андрей
Максим
Виктор
Сергей
Александр
Григорий.
Универсальное поздравление с именинами в SMS
"Каждый человек в мире никогда не будет один, потому что есть тот, кто будет рядом всегда - Ангел Хранитель. Сегодня я поздравляю Вас с днем ангела. Я желаю Вам всего самого лучшего и светлого. Пусть судьба радует приятными подарками, а небесная сила помогает в определенное время. С праздником!"
"Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлее! С именинами!"
"Поздравляю с днем вашего ангела! Пусть Господь благословит вас и ваш дом, сохранит от падения и осветит жизненный путь. Пусть подарит много счастливых моментов, а также искупит в благодати".
Нежное стихотворение на день ангела на украинском языке
"Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє".