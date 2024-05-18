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День ангела 19 мая: нежные и веселые поздравления с именинами для любого человека

Кого поздравить с днем ангела 19 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с именинами могут быть нежными, трогательными, или веселыми и позитивными. Выбирайте вариант и эмоцию в зависимости от того, кого вы планируете удивить пожеланиями на день ангела.

У кого именины 19 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Top Words, "Радио Трек".

Кого поздравить с днем ​​ангела в воскресенье

Именинники 19 мая:

  • Анастасия
  • Павел
  • Василий
  • Иван
  • Матвей
  • Дмитрий
  • Андрей
  • Максим
  • Виктор
  • Сергей
  • Александр
  • Григорий.

Универсальное поздравление с именинами в SMS

  • "Каждый человек в мире никогда не будет один, потому что есть тот, кто будет рядом всегда - Ангел Хранитель. Сегодня я поздравляю Вас с днем ​​ангела. Я желаю Вам всего самого лучшего и светлого. Пусть судьба радует приятными подарками, а небесная сила помогает в определенное время. С праздником!"
  • "Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлее! С именинами!"
  • "Поздравляю с днем ​​вашего ангела! Пусть Господь благословит вас и ваш дом, сохранит от падения и осветит жизненный путь. Пусть подарит много счастливых моментов, а также искупит в благодати".

Нежное стихотворение на день ангела на украинском языке

"Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє".

К слову, раньше мы рассказывали, в каком кошельке всегда будут деньги.

Кроме того, недавно стало известно, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.

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