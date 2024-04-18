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День ангела 19 апреля: душевные поздравления с именинами

Четверг 18 апреля 2024 22:02
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День ангела 19 апреля: душевные поздравления с именинами Кого поздравить с именинами 19 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не забывайте поздравлять с днем ангела людей, которых любите, цените и уважаете. Конечно, выучить все именины довольно трудно, но в этом поможет церковный календарь.

У кого день ангела 19 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Топ вітання", КП.UA.

Кого поздравлять с именинами 19 апреля

День ангела празднуют люди со следующими именами: Антон, Виктор, Георгий, Димитрий, Иван и Семен.

Также пожелайте им счастья: Юрий, Павел, Ярема.

Поздравления с днем ангела

  • "Искренние поздравления с Днем ангела! Пусть твои мечты сбываются, будто с помощью магии, а последующие будут еще масштабнее!"
  • "Желаем тебе быть вдохновенным, как поэт, смелым, как горный альпинист, и счастливым, как ребенок. С именинами!"
  • "Желаю тебе иметь много причин для улыбок, больших побед и незабываемых моментов. С Днем ангела!"
  • "Пусть любовь сопровождает тебя каждый день и наполняет твое сердце счастьем"
  • "С Днем ангела! Желаю тебе неисчерпаемого вдохновения, которое будет мотивировать тебя идти к твоим мечтам и достигать твоих целей".

Стихи на именины на украинском языке

"Хай здоров'я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!"

***

"Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі - успіху й терпіння,
У справах - вічного горіння"

***

"Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!".

Напомним, ранее стало известно, когда в этом году празднуют Пасху.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, как приготовить хрен с вареной свеклой на Пасху.

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