День ангела 16 июля: как правильно поздравлять с именинами в стихах или прозе

Кого поздравлять с именинами - список

Павел

Петр

Иван

Федор

Иаков

Юлия

Валентина.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть ангелы всегда оберегают тебя, пусть каждый день будет наполнен музыкой, а каждый твой шаг будет легким и беззаботным. Желаю, чтобы в твоей жизни были только настоящая радость и самая теплая любовь.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе множество радостных мгновений и ярких впечатлений. Пусть каждый момент жизни будет наполнен теплом и чувством безопасности.

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С Днем Ангела! Желаю тебе безудержной радости, покоя и веры в лучшее завтра. Пусть в сердце всегда горит огонек веры в чудо, освещающее все темные уголки жизни.

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Празднуем вместе! Пусть ангелы открывают перед тобой дверь к новым возможностям, а каждый шаг доставляет радость и успех. Желаю, чтобы жизнь подарила тебе только яркие эмоции и благодарность.

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С Днем Ангела тебя поздравляю и объятия присылаю! Желаю, чтобы каждый момент этого дня был наполнен счастливыми эмоциями и приятными сюрпризами, что подарят тепло и радость.

Красивые стихи на именины

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.