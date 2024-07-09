День ангела 10 июля: поздравления для именинников

Кого поздравлять с именинами - список

Даниил

Александр

Антон

Петр

Степан

Георгий

Леонтий

Нестор.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть ангел всегда оберегает вас, даря уверенность в завтрашнем дне и защищая от всех бед. Желаю вам безграничного счастья, здоровья и мира в душе.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый день твоей жизни будет полон светом, счастьем и добротой. Желаю тебе крепкого здоровья, несокрушимой веры в себя и неисчерпаемого вдохновения. Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает тебя и ведет к успеху.

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С Днем Ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и направляет к счастливым событиям. Желаю, чтобы радость была твоим постоянным спутником, а вера в себя - ключом, открывающим все двери к мечтам.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полна вдохновением, успехами и открытиями, которые обогатят душу и сердце.

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С днем Ангела! Желаю тебе безграничной любви, света и непреодолимой силы духа. Сегодняшний день - время для радости и благодарности. Пусть каждый твой шаг будет наполнен любовью и несравненными впечатлениями.

Красивые стихи на именины

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.