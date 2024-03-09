День ангела 10 марта. Интересные поздравления с именинами - с юмором и от души

У каждого человека есть свой ангел-хранитель, а потому не забывайте поздравлять с именинами тех, кого любите, цените и уважаете. Не жалейте теплых слов и желайте всего наилучшего, главное - искренне.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "holiday zubrila" и "Гумореска".

Кого поздравить с именинами 10 марта и как это сделать красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела 10 марта

В этот день именины празднуют: Виктор, Галина, Анастасия, Леонид, Денис, Ника, Федора, Василиса, Куприян.

Кроме этого, не забудьте поздравить с днем ангела людей, при рождении получивших следующие имена: Регина, Тарас, Денис.

Как щемяще поздравить с именинами

"Желаю солнечного настроения, замечательных, радостных событий, пусть судьба цветущей тропинкой, ведет к осуществлению всех мечтаний!"

"Поздравляем с именинами! Желаем сытых гостей, веселых новостей, щедрых мужчин и высоких каблуков. Яркой помады, легкого взгляда, шелеста зеленых купюр и платья от кутюр!"

"Искренне поздравляю и желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом! Не грусти, люби, живи и дыши полной грудью. Пусть вся твоя жизнь будет счастливой и веселой".

Поздравление с юмором

"Желаю тебе, чтобы все сложности в твоей жизни заключались в том, чтобы выбрать: какая из 10 машин подходит для поездки сегодня в магазин, на каком острове провести отпуск, что одеть и какой ресторан для обеда выбрать. А все остальные тревоги пусть отступают, оставляя место для счастливых и радостных моментов в жизни. С днем Ангела!

Душевное поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!"

Поздравления с именинами до слез

"Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!".