День ангела 10 марта. Интересные поздравления с именинами - с юмором и от души
У каждого человека есть свой ангел-хранитель, а потому не забывайте поздравлять с именинами тех, кого любите, цените и уважаете. Не жалейте теплых слов и желайте всего наилучшего, главное - искренне.
Кого поздравить с именинами 10 марта и как это сделать красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "holiday zubrila" и "Гумореска".
Кого поздравить с днем ангела 10 марта
В этот день именины празднуют: Виктор, Галина, Анастасия, Леонид, Денис, Ника, Федора, Василиса, Куприян.
Кроме этого, не забудьте поздравить с днем ангела людей, при рождении получивших следующие имена: Регина, Тарас, Денис.
Как щемяще поздравить с именинами
- "Желаю солнечного настроения, замечательных, радостных событий, пусть судьба цветущей тропинкой, ведет к осуществлению всех мечтаний!"
- "Поздравляем с именинами! Желаем сытых гостей, веселых новостей, щедрых мужчин и высоких каблуков. Яркой помады, легкого взгляда, шелеста зеленых купюр и платья от кутюр!"
- "Искренне поздравляю и желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом! Не грусти, люби, живи и дыши полной грудью. Пусть вся твоя жизнь будет счастливой и веселой".
Поздравление с юмором
"Желаю тебе, чтобы все сложности в твоей жизни заключались в том, чтобы выбрать: какая из 10 машин подходит для поездки сегодня в магазин, на каком острове провести отпуск, что одеть и какой ресторан для обеда выбрать. А все остальные тревоги пусть отступают, оставляя место для счастливых и радостных моментов в жизни. С днем Ангела!
Душевное поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке
"Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!"
Поздравления с именинами до слез
"Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!".
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