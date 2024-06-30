День ангела 1 июля: душевные поздравления, умиляющие до слез

Именины - это важный праздник, но многие люди часто даже не знают точной даты этого события. Если вы будете помнить о днях ангела близких людей, это точно поможет создать атмосферу тепла и внимания.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 1 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Алексей

Иван

Василий

Демьян

Константин

Кузьма

Аркадий

Лев

Павел

Петр

Ангелина.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда хранит тебя под своим крылом, оберегая от невзгод и наполняя твою жизнь светом и неисчерпаемым счастьем.

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С Днем Ангела! Пусть твой жизненный путь будет освещен светом лучших чувств: любви, доброты, понимания. Пусть ангельская любовь защищает тебя от невзгод и наполняет твое сердце верой в лучшее будущее. Желаю, чтобы каждый день доставлял тебе радость и вдохновение!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни доставлял радость и незабываемые эмоции. Верь в свои силы, преодолевай препятствия, и пусть твоя жизнь будет наполнена гармонией, радостью и безграничной верой в лучшее будущее!

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С лучшим праздником, Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена мудростью, спокойствием и верой в себя.

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С Днем Ангела поздравляю! Желаю ежедневно чувствовать радость и благодать, которые ангелы принесли в ваш мир. Пусть ваш ангел-хранитель всегда направляет вас на правильный путь, наполняя сердце верой в собственные силы и уверенностью в будущем!

Красивые стихи на именины

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Сьогодні в тебе іменини, вітаємо ми щиро,

Тобі бажаєм море щастя і доброти і миру,

Хай кожен день тебе лиш світлом і сонцем зустрічає

А доброта твоє серденько завжди хай зігріває.

Хай радість обіймає душу твою

Хай все погане оминає тебе стороною

Хай Господь Бог тебе від бід оберігає

Щасливу долю з неба щиро посилає.