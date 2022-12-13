День Андрея Первозванного: история праздника, что нельзя делать сегодня

В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах на день Андрея Первозванного.

История апостола Андрея

Андрей был первым призванным Иисусом Христом апостолом. Он повсюду следовал за своим учителем. Он видел все его чудеса, страдания и воскресения. По старинным преданиям, его распяли в греческом городе Патры около 67 года.

Также считается, что он был распят на косом кресте в виде буквы "Х", который стал символом его мученической смерти. Андрей Первозванный был наделен способностью исцелять любые заболевания.

13 декабря верующим обязательно нужно сходить в церковь. Перед иконой святого обычно молятся незамужние девушки, потому что считается, что он дарует семейное счастье.

Кстати, ночь на Андрея была очень важна для девушек, которые верили, что она поможет предсказать судьбу. Поэтому девушки собирались, чтобы погадать на суженого и дату свадьбы. В народе 13 декабря называли "Андреевские вечерницы" или "Калита".

Апостол Андрей Первозванный (фото: wikimedia.org)

Главные приметы на Андрея

Если выпал снег — пролежит еще 110 дней.

Вода в проруби ведет себя тихо — зима будет спокойной; если бурлит и шумит — с бурями, метелями, вьюгами.

Погода ясная и морозная — год будет урожайным.

На улице тепло — к неурожайному году.

Огонь в печи красный — в скором времени будет стужа и метель; белый — оттепель.

Кошка долго вылизывается — к ясной и морозной погоде.

Низкие облака быстро плывут по небу — к стуже.

Что сегодня категорически нельзя делать

Сегодня запрещено прясть, шить, ткать, потому что можно навлечь на себя беду.

Продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца.

Кто сегодня празднует именины: Андрей, Люция.