Дематюкація мови: Супрун розповіла, чому матюкатися корисно для здоров'я

Уляна Супрун відреагувала на законопроект про заборону матюків. За її словами, наука має чимало аргументів "за" ненормативну лексику. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що точно підібрані матірні слова, які найкраще передають наше ставлення до ситуації, і не спрямовані на те, щоб образити співрозмовника, корисні для здоров'я. За даними досліджень, саме така лайка і застосовується в побуті найчастіше.

Якщо людина реагує нецензурною лексикою на складну ситуацію, а не на іншу людину, то вона відчуває полегшення. При цьому лайки сприяють зменшенню болю, вони підсилюють серцебиття і підвищує больовий поріг.

Супрун розповіла про користь ненормативної лексики (колаж: facebook.com/ulanasuprun)

Супрун підкреслила, що нецензурну лексику необхідно використовувати в екстраординарних ситуаціях, а не постійно. Тому що мозок звикне до цього і тоді, лайка вже не приноситиме полегшення.

Пригнічення емоцій протягом тривалого часу пов'язані з такими хворобами, як рак і гіпертонія. Крім цього, люди, які повинні посміхатися клієнтам на робочому місці, після роботи частіше напиваються. Придушення своїх справжніх емоцій і примус до позитиву виснажує психіку людини.

Вважається, що люди оптимізували тваринну реакцію крику, яка виникає при болю і страху, на лайку у суспільстві.

Супрун зазначила, що вживання ненормативної лексики у спілкуванні часто вказує на близькість людей і хороший емоційний контакт між ними. Коли колеги починають між собою матюкатися, значить, вони стали командою. При цьому мат в офіційних промовах сприймається як некомпетентність.

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла українцям про необхідність відмовитися від пластику.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла, коли сімейний лікар може відмовитися від свого пацієнта.